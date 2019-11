Montauban l'emporte sur le fil, un Racingman prolonge... Voici les 5 infos de ce jeudi

Montauban au forceps

Au terme d'un match âpre et particulièrement engagé, Sapiac a triomphé du Biarritz Olympique sur le fil (15-14). Les conditions météorologiques n'ont pas permis de développer du beau jeu et les deux équipes s'en sont donc remis à leurs avants. Romain Ruffenach a ainsi inscrit le seul essai de la partie mais c'est le buteur montalbanais, Jérôme Bosviel, qui a eu le dernier mote en fin de rencontre.

Dylan Hartley raccroche les crampons

L'emblématique talonneur du XV de la Rose, Dylan Harley a annoncé hier l'arrêt de sa carrière avec effet immédiat. En effet, ce dernier s'est gravement blessé à un genou et n'a jamais réussi à guérir. Capitaine de l'équipe nationale à 30 reprises, Hartley compte pas moins de 92 sélections sous le maillot anglais. Il restera aussi le joueur ayant joué le plus de match avec Northampton (251 apparitions). Chapeau l'artiste.

Machenaud, c'est pour deux ans de plus

Le capitaine du Racing 92 reste fidèle à son club. En effet, Maxime Machenaud a prolongé pour deux saisons de plus avec les Ciel & Blanc. Un temps annoncé sur le départ, le staff ainsi que son président lui ont renouvelé leur confiance. Signe que l'ancien agenais est une pièce essentielle dans le dispositif de Laurent Travers. Il peut à présent se concentrer sur la suite de la saison en Top 14 et en Coupe d'Europe.

Top 14 - Maxime Machenaud (Racing 92)Icon Sport

Simon Mannix aux manettes de Singapour

Drôle de rebondissement pour l'ancien manager de la Section Paloise. En effet, Simon Mannix a décidé de partir en Chine pour continuer sa carrière. Et c'est du côté de Singapour qu'il a trouvé son bonheur puisque le club l'a fait signé en milieu de semaine. Passé par le Racing 92 et Pau notamment, le Néo-Zélandais s'est forgé une belle expérience en France et est reconnu dans le monde entier.

Valence-Romans pour la passe de deux ?

Suite de la 10e journée de Top 14. Retrouvez nos pronostics ici. Les Oyonnaxiens auront-ils les ressources pour s'imposer en Normandie ? Le promu drômois va-t-il enchaîner à la suite de son succès contre Angoulême ? C'est une nouvelle soirée passionnante qui nous attend ce vendredi soir.