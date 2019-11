Montauban - Biarritz Olympique

Ce soir, Sapiac devra pousser pour que les siens arrachent une belle victoire à domicile. Bien qu'intéressants du côté d'Oyonnax la semaine passée, ils n'ont pas réussi à ramener un point de ce déplacement. Quant aux Biarrots, il est important pour eux de s'exporter correctement s'ils veulent jouer les phases finales. Cette rencontre promet beaucoup, mais ce sont bien les avants qui devraient avoir le dernier mot.

Notre pronostic : victoire de Montauban, bonus défensif pour Biarritz.

Valence-Romans - Aurillac

Match crucial du côté de la Drôme dans l'optique du maintien. La lanterne rouge reçoit le premier non-relégable avec l'intime conviction qu'ils peuvent remporter une deuxième victoire de rang. Après celle contre Angoulême le pari semble jouable à condition de faire le match parfait. Les Aurillacois, quant à eux, sont habitués de ce genre de partie et semble ce déplacer sans pression. Juste avec l'envie de s'éloigner de la zone rouge.

Notre pronostic : courte victoire de Valence-Romans, bonus défensif pour Aurillac.

Provence Rugby - Nevers

Les Aixois n'ont pas le choix. Il faut gagner pour vite effacer les deux derniers revers consécutifs contre Oyonnax et à Aurillac. Pour cela, il sera important de retrouver ce jeu séduisant qui a fait des miracles en tout début de saison. Les Neversois, quant à eux, montent en régime, notamment grâce à la victoire de prestige contre l'USAP. Une rencontre très serrée en prévision dans laquelle les avants auront fort à faire.

Notre pronostic : victoire de Provence Rugby.

Soyaux-Angoulême - Mont de Marsan

Attention au match piège pour les Angoumoisins. Battus la semaine passée chez la lanterne rouge, ces derniers n'ont pas d'autre choix que de s'imposer et si possible avec le bonus. Cela permettrait de rester dans le wagon de tête. Mais attention, en face, ce sont les Montois qui se déplacent, sans pression. En battant Rouen avec le bonus offensif, ils peuvent tenter un coup en Charente afin de sortir du ventre mou du classement.

Notre pronostic : Victoire du SA XV, bonus défensif pour Mont-de-Marsan.

Rouen - Oyonnax

Et si les Normands réalisaient un nouvel exploit à domicile ? Trois victoires déjà dont une contre l'USAP et les voilà tout prêt du premier non-relégable. Attention cependant car chaque victoire s'est gagnée à l'arrachée. En face, Oyonnax doit d'imposer et rester dans la roue de Grenoble en tête du champonnat. Pour cela, ils se déplaceront avec toutes leurs forces vives. Les conditions météorologiques joueront un rôle essentiel.

Notre pronostic : victoire d'Oyonnax.

Perpignan - Vannes

L'USAP, malgré sa défaite à Nevers la semaine dernière, veut se reprendre et remettre la marche en avant. Du côté d'Aimé-Giral, ils sont plutôt en confiance et tenteront d'arracher une assez large victoire pour confirmer leur place dans le haut du tableau. Les Perpignanais s'apprêtent à recevoir une équipe vannetaise très séduisante, capable d'exploits à l'extérieur ou d'au moins accrocher certains "gros". La tâche ne sera pas si simple pour les Catalans.

Notre pronostic : Victoire de Perpignan.

Grenoble - Béziers

Le FCG reste l'équipe à battre en ce début de saison malgré son non-match du côté de la Bretagne vendredi dernier. À présent, il s'agit de ne plus perdre à domicile, depuis la désillusion du premier match contre Colomiers. Ces mêmes columérins qui l'ont aussi emporté à Béziers lors de la dernière journée. C'est pour cela que les Biterrois arriveront revanchards au stade des Alpes. Un gros combat s'annonce.

Notre pronostic : victoire bonifiée de Grenoble.

Colomiers - Carcassonne

Les Haut-Garonnais sont l'équipe surprise de ce début de saison. Deux victoires loin de leurs bases et les voilà considérés comme des prétendants sérieux aux phases finales. Cependant, la défaite contre Angoulême à domicile est encore un poids pour les hommes de Julien Sarraute. Il est donc important de battre ceux de Christian Labit, plutôt efficaces et en confiance en ce début de saison.

Notre pronostic : victoire de Colomiers.