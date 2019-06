Crée en 2008, le championnat du monde des moins de vingt ans est une vraie machine à surprise. Conçue pour remplacer les championnats du monde des moins de 21 ans et des moins de 19 ans, cette coupe du monde réunit 12 nations chaque année.

Pour cette édition 2019 qui s’est déroulée en Argentine, ce sont les Français qui ont remporté le titre pour la seconde fois d’affilée. Une prouesse, puisque-ils viennent de réaliser un 100% de victoires en finale de championnat de monde : deux finales, deux victoires. L’Angleterre a elle-aussi a dans son palmarès un doublé de champion du Monde. Seule la nation de la Nouvelle-Zélande a réussi à faire mieux, en réalisant un quadruplé, pour les trois premières éditions de cette compétition.

En effet dans ce championnat, ce sont les Néo-Zélandais qui détiennent le de victoires. Ils connaissent leur première succès en 2012 en Afrique du Sud, lorsqu’ils sont battus en poule par les Gallois sur le score de 9 à 66. C’est aussi la nation qui a remporté le plus de finales en remportant six finales sur sept. Mais la nation qui s’est le plus écroulé sur la dernière marche est bien l’Angleterre,avec trois titres remportés sur neuf. L’Afrique du Sud de son côté, a remporté une victoire sur deux finales tentées.

Cependant, l’Australie, le Pays de Galles et l’Irlande ont toutes échoué à la dernière marche du championnat de coupe du Monde des moins de vingt ans.

Palmarès du championnat des moins de vingt ans :

2008 : Nouvelle-Zélande 38 – 3 Angleterre

2009 : Nouvelle-Zélande 44 – 28 Angleterre

2010 : Nouvelle-Zélande 62 – 17 Australie

2011 : Nouvelle-Zélande 33-22 Angleterre

2012 : Afrique du Sud 22-16 Nouvelle-Zélande

2013 : Angleterre 23-15 Pays de Galles

2014 : Angleterre 21-20 Afrique du Sud

2015 : Nouvelle-Zélande 21-16 Angleterre

2016 : Angleterre 45-21 Irlande

2017 : Nouvelle-Zélande 64-17 Angleterre

2018 : France 33-25 Angleterre

2019 : France 24-23 Australie