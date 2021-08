Monaco champion du Supersevens, les Boks victorieux ... Ce qu'il ne fallait pas manquer ce week-end

In Extenso Supersevens 2021 : Monaco sacré lors de la deuxième étape

Après Pau, c'est Monaco qui sourit ! Les hommes en rouge se sont imposés face aux Barbarians, au terme d'une finale qui opposait les deux meilleures équipes de la deuxième étape de l'In Extenso Supersevens, à Toulouse (33-12). Grâce notamment à un doublé de Saimone Qeleca, joueur de Digne en Honneur promotion de la région PACA, l'équipe de Cecil Afrika a su résister au retour des Babas en deuxième mi-temps.

Les Springboks se défont facilement de Pumas encore trop indisciplinés

Avec un Handrè Pollard des grands soirs, les Boks ont facilement vaincu l'Argentine. Les Pumas ont encore souffert d'une indiscipline rédhibitoire avec près de 20 pénalités en tout (29-10). Les Springboks virent en tête au classement du Rugby Championship après leur deuxième victoire consécutive contre l'Argentine. Handrè Pollard a été le grand artisan de cette rencontre. Grâce aux nombreuses fautes des hommes de Mario Ledesma, l'ouvreur montpelliérain ajoute cinq pénalités au tableau des scores à lui tout seul. Dans le jeu, il est tout en confort grâce à son paquet d'avant qui met l'équipe dans l'avancée. Les Boks peuvent nourrir des regrets concernant le bonus offensif, qu'ils n'ont pas réussi à décrocher malgré de nombreuses occasions.

Paris victorieux de Montpellier à Bastia, grâce à sa conquête

S'appuyant sur une mêlée fermée ultra dominatrice et un très bon alignement en touche, le Stade français a battu Montpellier, samedi soir à Bastia 28 à 14. Menés à la pause, mais dominateurs chez les avants dans les phases de conquête, Paris a bénéficié du travail de sape des "gros" pour renverser une situation difficile à la pause. Le MHR menait alors 14 à 7. A noter que cette rencontre a rencontré un bel engouement populaire, puisque 3500 personnes y ont assisté.

L'ancien parisien LaValla lourdement blessé

Alors qu'il disputait un tournoi de 7s avec l'équipe de rugby de l'armée à Denver, l'ancien joueur du Stade français Scott LaValla se serait lourdement blessé suite à un choc. Il n'arrivait plus à bouger ses bras et ses jambes, il a été immédiatement emmené à l'hôpital.

L'Australie menace de faire payer les All Blacks s'ils ne viennent pas jouer

L'Australie a menacé les All Blacks d'une amende de plusieurs millions de dollars s'ils ne viennent pas disputer leur match de Rugby Championship à Perth, a indiqué dimanche le patron de la Fédération australienne de rugby. La Nouvelle-Zélande était attendue dans la ville australienne pour disputer le 28 août son deuxième match du Rugby Championship, contre les Wallabies. Mais les All Blacks, inquiets des incertitudes sur le front de la pandémie de Covid, ne se sont finalement pas déplacés pour ce match, qui était également le troisième et dernier duel de la Bledisloe Cup qui oppose chaque année les voisins océaniens.