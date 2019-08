Sous un beau soleil Girondin, le CA Brive achevait ce soir sa préparation face à l’UBB de Christophe Urios. Après avoir perdu leurs deux premiers matches amicaux face à Montpellier et le Racing 92, les Brivistes avaient la pression de ne pas enchaîner un troisième revers consécutif. De son côté, Bordeaux veut continuer sur sa lancée avant la réception du champion Toulousain la semaine prochaine pour l’ouverture du Top 14. L’entame de match est Briviste malgré l’ouverture du score de Jalibert suite à une pénalité (13e). Et la domination du CAB se concrétise avec un bel essai de Matthieu Voisin entre les perches suite à un superbe offload et une passe décisive de Julien Blanc (19e ; 3-5).

Dans la foulée de cet essai, les Brivistes enfoncent le clou et marquent par l’intermédiaire de leur centre Buliruarua, bien servi par Olding, Laranjeira transforme sans problème (28e ; 3-14). Il faut attendre la 29e minute de jeu pour que Paiva marque pour l’UBB suite à une série de pick and go. Son essai est transformé par Jalibert (29e ; 10-14). Juste avant la pause, les coéquipiers de l’hyperactif Jalibert repassent devant. Suite à un gros travail des avants, Blair Conor hérite d’un bon ballon, croise sa passe pour Alexandre Roumat et sur la sortie de ruck Cameron Woki aplatit (37e 17-14).

À la pause, l’UBB mène de trois petits points 17-14. L’entame de cette seconde mi-temps est hachée, l’UBB est pénalisé à trois reprises d’entrée. La quatrième pénalité amène Brive en touche sur l’aile gauche. Le maul surpuissant du CAB sort ce ballon sur l’extérieur jusqu’à Galletier qui est bien repris par un bordelais. Le Briviste commet un en-avant. Les Brivistes inversent la mêlée grâce à une belle poussée, et le CAB récupère une pénalité. La mêlée porte ses fruits et après 6 minutes d’attente, le CAB aplatit par l’intermédiaire de So’otala Fa’aso’o.

Thomas Laranjeira transforme et Bordeaux à la 64e minute, est mené sur sa pelouse 17-21. Les Bordelais se rebiffent à 10 minutes du terme. Sur une touche, le ballon passe d’une aile à l’autre, Rémy Lamerat passe par le sol en provoquant une belle avancée. Ben Botica hérite du cuir et, sur un crochet mystifie 3 défenseurs et aplatit. Il transforme lui-même son essai et l’UBB reprend l’avantage 24-21. L’ancien oyonnaxien ajoute trois points de plus suite à une pénalité face aux perches (77e 27-21). Alors que l’on pensait que le score était scellé, le renvoi profite aux CA Brive. Une bonne touche est trouvée à 5m de la ligne bordelaise et le groupé pénétrant file à l’essai en coin, Esteban Abadie marque le dernier essai des Brivistes. Transformé par Laranjeira (27-28) ! Quel exploit du CA Brive !

Par Samuel Cadène