Mallia est toulousain, Ducat reste à l’Aviron Bayonnais… Les 5 infos de ce mardi

Mallia est officiellement un joueur du Stade toulousain

Lors de sa conférence de presse, hier matin, Didier Lacroix a officialisé l’arrivée de Juan Cruz Mallia. L’argentin, qui débarque de la province des Jaguares, arrive en tant que joueur supplémentaire pour pallier les blessures de N’tamack et Tauzin ainsi que les absences des internationaux. L’international argentin (24 ans ; 6 sélections) est un trois quart polyvalent et pourra occuper de nombreuses postes au sein de la ligne arrière des Rouge et Noir.

Ducat prolonge à Bayonne

Malgré l'intérêt de plusieurs écuries du Top 14, Guillaume Ducat continue l’aventure avec l’Aviron Bayonnais. Le deuxième ligne, qui a connu sa première apparition sous le maillot du XV de France en décembre dernier face à l’Angleterre, a prolongé 2 années supplémentaires jusqu’en 2023. Formé à Tarbes, Ducat évolue sous les couleurs du club basque depuis 2015 et espère pouvoir aider son équipe dans la terrible lutte du maintien qui s’annonce en Top 14.

https://twitter.com/avironrugbypro/status/1351515744111112195?s=20

Eddie Jones privé d’un de ses assistants

Actuellement en Australie, Jason Ryles ne sera pas d’une grande aide au XV de la Rose pendant le prochain Tournoi des 6 Nations et à son coach Eddie Jones. En charge des skills et de l’attaque, Jason Ryles et sa famille ont décidé de ne pas venir en Angleterre en raison du contexte sanitaire. Eddie Jones et ses joueurs débuteront leur campagne le 6 février prochain contre l’Écosse à Twickenham.

Ramos souffre d’un début de pubalgie

Alors que hier soir, la FFR a annoncé que Thomas Ramos était forfait pour le stage du XV de France à Nice et la première journée du Tournoi des 6 Nations, le président de l’arrière des Rouge et Noir, Didier Lacroix, a indiqué que son joueur souffrait d’un début de pubalgie, ce qui le poussait à déclarer forfait. Fabien Galthié a fait appel au joueur du MHR, Vincent Rattez pour le remplacer au sein du groupe France.

Colomiers prolonge deux joueurs

Colomiers vient d'officialiser la prolongation de deux joueurs. Il s'agit du pilier international géorgien Beka Sheklashvili et du centre international namibien Johan Deysel. Les deux joueurs ont prolongé pour deux années supplémentaires avec le club. Le club haut-garonnais est actuellement 4e de Pro D2.

https://twitter.com/ColomiersRugby/status/1351556838534356994