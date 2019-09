Lyon et l'UBB en tête, Brive remporte le 100e derby, une légende s'arrête... Les 5 infos du week-end

Lyon et Bordeaux imposent leur rythme, Brive s'offre le 100ème derby

Encore une grande performances de la part des hommes de Christophe Urios ce week-end. En venant s'imposer sur la pelouse de Pierre Fabre (32-34), les Bordelais ont pris la tête du Top 14 et affichent une sérénité affligeante. Même sort pour le LOU qui est allé s'imposer à Mayol (6-20). Rien à redire, les deux meilleures équipes de ce début de saison sont en tête au classement et imposent leur rythme. Bordelais et Lyonnais ont l'occasion de terminer le bloc parfaitement la semaine prochaine en recevant respectivement le Stade Français et Brive.

Au terme d’un duel rythmé et plaisant, les Coujoux empochent le 100e derby de l’histoire, et signent par la même occasion leur première victoire de la saison. Les Jaunards s’inclinent au Stadium, 28 à 21. Une discipline de fer ! Voilà surement ce qui a fait basculer cette rencontre. Avec zéro pénalité concédée en première période, et seulement deux à l’approche des dix dernières minutes, les Brivistes ont construit leur succès grâce à cette rigueur qui contraste avec les fautes des Clermontois, comme les cartons de Faifili Levave (65’) et George Moala (71’) qui ont eu raison du sursaut d’orgueil engagé dans le final.

Deux équipes encore invaincues en Pro D2

Avant cette troisième journée de Pro D2, six équipes étaient encore invaincus. Après le troisième acte du championnat Oyonnax, Colomiers, Provence Rugby et Aurillac ont perdu. Seuls Soyaux-Angoulême et Montauban n'ont connu aucune défaite avec deux victoires et un nul en Pro D2. Pour la quatrième journée Soyaux-Angoulême se déplace à Colomiers alors que Montauban reçoit Nevers pour essayer de finir le premier bloc sans la moindre défaite.

Les visiteurs frappent fort en ouverture de la Fédérale 1 !

La Fédérale 1 reprenait ses droits ce week-end, et le moins que l'on puisse dire c'est qu'il ne valait mieux pas recevoir pour cette première journée. Les relégués de l'échelon supérieur n'ont pas tremblé à l'image de Massy qui a écrasé Beaune chez lui 12 à 33, quand Bourg s'est imposé 0 à 52 à Mazamet. Idem pour Tarbes et Nice qui se sont respectivement imposé chez Graulhet et Castanet, quand chez lui, Hyères a disposé de Bédarrides et Anglet de Nantes.

Rokocoko, l'heure des adieux à sonné

L'international néo-zelandais Joe Rokocoko, à décidé de mettre un terme à sa carrière. Âgé de 36 ans et du haut de ses 68 sélections, le joueur du Racing 92 passé par Bayonne à déclaré, "Je veux exprimer toute la gratitude et la paix que je ressens après avoir atteint la fin du voyage". Un icone du rugby néo-zélandais, mais aussi du Racing 92 qui décide donc de raccrocher les crampons après une immense carrière.

L'Irlande à son tour sur le toit du monde

Grâce à leur double victoire face aux Gallois à Cardiff puis à Dublin, les Irlandais de Rory Best détrônent à leur tour les Blacks pour glaner la première place du classement mondial. Pour rappel, il s'agit de la troisième fois en quelques semaines que le classement change de leader, après 10 ans d'hégémonie néo-zélandaise.