Maro Itoje

Angleterre - 26 ans - 1m95 - 110kg - Saracens

Il est attendu tel un phénix. Le joueur des Saracens n’est plus à présenter tant sa densité physique, sa technique et sa puissance ont ravagé les pelouses anglaises et européennes. Si cette saison apparaît plus difficile pour lui (comme tous les Anglais), le deuxième ligne des Sarries devrait bien être du voyage en Afrique du Sud.

Alun Wyn Jones

Pays de Galles - 35 ans - 1m98 - 119kg - Ospreys

Plus que jamais, le Gallois est toujours vivant, toujours debout. Élu dans l’équipe type du Tournoi, Alun Wyn Jones a fêté cette saison sa 148e sélection avec le XV du Poireau. Le monumental deuxième ligne est tout sauf proche de raccrocher les crampons et reste le catalyseur de ses coéquipiers gallois. Il a participé à deux tournées des Lions (2009, 2017) et l’on voit mal comment son ancien sélectionneur Warren Gatland pourrait se priver du capitaine victorieux du dernier Tournoi.

Tadhg Beirne

Irlande - 29 ans - 1m98 - 114kg - Munster

Son nom n’est pas encore ronflant, cela ne demande qu’une poignée de rencontres. Le géant vert a surnagé lors du dernier Tournoi des Six Nations, et s’est révélé être une véritable poutre pour le XV du Trèfle. Longiligne, habile techniquement et défensivement irréprochable, Beirne coche pas mal de cases dans l’esprit de Warren Gatland. Si l’Irlandais ne compte que 13 sélections, ses matchs avec le Munster ont prouvé que le joueur possède toutes les capacités du seconde ligne moderne.

Scott Cummings

Écosse - 24 ans - 1m98 - 115kg - Glasgow

L’armoire à glace écossaise a fait énormément de bien aux Warriors de Glagow et au XV du Charbon. Dans un profil très physique, Cummings aime venir près des rucks et recevoir le ballon lancé afin de casser des lignes de défense. Le garçon a marqué nombre d’essais de cette manière, et sa jeunesse pourrait bien être atout au sein d’un groupe aussi étoilé que celui des Lions. Aujourd’hui blessé à la main, Cummings pourrait bien être la surprise du chef.

Jonny Gray

Écosse - 27 ans - 1m98 - 119kg - Exeter

D’un Écossais à un autre il n’y a parfois qu’un pas. Après huit années passées à Glasgow, Jonny Gray est aujourd’hui à Exeter en compagnie d’autres monstres physiques. Si le Chief ne semble pas être le favori numéro 1 pour s’envoler avec les Lions, son profil de plaqueur infatigable pourrait bien dépanner Warren Gatland.

Adam Beard

Pays de Galles - 25 ans - 2m03 - 117kg - Ospreys

Fidèle partenaire d’Alun Wyn Jones, Adam Beard devient peu à peu, un titulaire indiscutable dans le XV gallois. Formé aux Ospreys, il cumule déjà 17 sélections avec le pays de Galles, depuis sa première en 2017. Le géant de deux mètres est un féroce défenseur mais est surtout impérial dans les airs. Très discret, Beard se fond parfaitement dans un collectif et s’attèle aux tâches obscures.

James Ryan

Irlande - 24 ans - 2m03 - 112kg - Leinster

Ryan pourrait être le jumeau rugbystique d’Adam Beard. La défense et la lutte dans les airs sont les deux gros points forts de l’Irlandais. Le Leinsterman cultive l’art des combats âpres depuis trois ans avec le XV du Trèfle et à tout juste 24 ans, Ryan parvient à se faire une place parmi les autres géants verts à la disposition de Joe Schmidt. Le deuxième ligne a été aligné à trois reprises comme titulaire dans le Tournoi des Six Nations par le coach néo-zélandais.

Jonny Hill

Angleterre - 26 ans - 2m01 - 113kg - Exeter

Il est l’un des éléments incontournables du monstrueux pack d’Exeter. Le colosse deuxième ligne anglais se rapproche de Scott Cummings par sa forte densité physique et sa capacité à aplatir en sortie de ruck. Son habilité à porter et à être un défenseur implacable rendent le Chief indispensable pour son équipe et le XV de la Rose.

Iain Henderson

Irlande - 29 ans - 1m98 - 116kg - Ulster

Depuis 2012, Iain Henderson enchaîne les rencontres en club et sélection. Spécialiste dans l’art de défendre haut du corps, l’Ulsterman est d’une régularité diabolique ces dernières saisons. Déjà présent lors de la tournée des Lions en 2017, Henderson reste le même et sera sans nul doute du voyage en Afrique du Sud.

Les autres candidats : Courtney Lawes (Angleterre), Sam Skinner (Écosse), Charlie Ewels (Angleterre)

Par Clément LABONNE