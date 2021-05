Ken Owens

Pays de Galles – 34 ans – 1,83m – 110 kg – Llanelli Scarlets

Déjà là en 2017, il avait eu le malheur d’être capitaine lors de la défaite, en semaine, contre les Blues (22-16). Régulier, fiable, véritable cadre des Scarlets et du Pays de Galles depuis des années, il a réalisé un très bon tournoi. Elu dans le XV type du Tournoi, le Gallois, auteur de plus de 11 plaquages par match durant la compétition, s’avance en favori pour revêtir le numéro 2 lors du premier test match

Jamie George

Angleterre – 30 ans – 1,78m – 113kg – Saracens

Titulaire en 2017 lors des trois Test-matches face aux All-Blacks, dont le deuxième, victorieux (24-21) où il avait joué l’intégralité de la rencontre, on peut se poser des questions quant à sa forme actuelle, en deuxième division anglaise avec les Saracens. Mais le natif de Welwyn Garden City reste une valeur sure à ce poste, avec une puissance et une précision redoutable dans les lancers en touche, ainsi qu'une très bonne technique.

Durant le dernier Tournoi, il s’est partagé le temps de jeu avec Luke Cowan-Dickie, coéquipier qu’il retrouvera peut-être dans le squad des Lions, cet été.

Luke Cowan-Dickie

Angleterre – 27 ans – 1,84m – 112kg – Exeter Chiefs

Il est peut être le meilleur à son poste en Europe depuis 2-3 ans, en concurrence avec Julien Marchand. Champion d’Europe et d’Angleterre la saison dernière, il s’est affirmé avec le XV de la Rose, et est amené, à terme, à reprendre le flambeau chez les Anglais. Dynamique, tranchant dans ses interventions et incisif défensivement, il devrait faire du bien aux Lions face aux colosses sud-africains.

Rob Herring

Irlande – 30 ans – 1,85m – 103kg – Ulster

Il a pris la relève du légendaire Rory Best derrière lequel il est resté presque 10 ans dans l’ombre, dans la province de l’Ulster. Né en Afrique du Sud, celui qui était titulaire lors du dernier Tournoi des six nations avec l'Irlande, aurait à coeur de disputer cette tournée sur sa terre natale.

George Turner

Ecosse – 28 ans – 1,80m – 106kg – Glasgow Warriors

Titulaire avec une équipe d’Ecosse performante récemment, ils forment avec Sutherland et Fagerson, une solide première ligne, efficace. Plein de punch, ne donnant pas sa part aux chiens en défense, avec une grosse activité, il pourrait avoir taper dans l’oeil du staff, dont Gregor Townsend, sélectionneur de l’Ecosse, fera partie.

Ronan Kelleher

Irlande – 23 ans – 1,83m – 105kg – Leinster

Même s’il est encore remplaçant en équipe d’Irande, le talonneur titulaire du Leinster, représente l’avenir à ce poste chez le XV du Trèfle. Très rapide et explosif, il s’est notamment distingué en inscrivant un essai face au XV de France lors du dernier Tournoi. Il ne part clairement pas favori pour avoir une place dans l’avion, mais, une grosse performance face à La Rochelle, en demi-finale de Champions Cup, dimanche, pourrait faire douter Warren Gatland et le staff.

Les autres candidats : David Cherry (Ecosse), Niall Scannell (Irlande), Elliot Dee (Pays de Galles), Alfie Barbeary (Angleterre).

Par Jules POQUET