Troisièmes lignes ailes :

Justin Tipuric

Pays de Galles – 31 ans – 1,88m – 102kg – Ospreys

Le joueur d’origine croate est en passe d’être retenu pour une troisième tournée des Lions, après 2013 et 2017, preuve de sa régularité sur le Vieux Continent sur la dernière décennie. Ne vous y tromper pas, le “casque bleu” du pack gallois n’est pas le dernier à aller au contact. Véritable décathlonien, celui qui dispose de qualités techniques et d’une pointe de vitesse qui ferait rougir beaucoup de trois-quarts, a terminé meilleur plaqueur du dernier Tournoi avec 82 plaquages en 5 rencontres, qu’il a disputé intégralement. Un sérieux concurrent.

Tom Curry

Angleterre – 22 ans – 1,85m – 110kg – Sale Sharks

Privé de son acolyte des “Kamikaze kids” Sam Underhill, blessé à la hanche, Tom Curry a pris une nouvelle dimension au sein du XV de la Rose. Omniprésent dans les phases de combats, pénible dans les rucks, le jeune joueur a signé une prestation majuscule pour venir à bout du XV de France (23-20). Il connaitra certainement sa première convocation avec les Lions cet été, reste à savoir s’il a l’étoffe d’un titulaire à seulement 22 ans.

Josh Navidi

Pays de Galles – 30 ans – 1,85m – 105kg – Cardiff Blues

Plaqueur et gratteur hors-pair, Navidi pourrait connaître ses premières capes sous le maillot des Lions. Titulaire sur l’aile de la redoutable 3e ligne galloise depuis 2017, il impressionne par ses charges puissantes. Sur le dernier Tournoi des six nations, il a enregistré 66 plaquages en 4 rencontres disputées, soit une moyenne de plus de 16 plaquages par match...Impressionnant.

Hamish Watson

Ecosse – 29 ans – 1,85m – 103kg – Edimbourg

Il n'a jamais été aussi fort. A l'approche de la trentaine, le natif de Manchester sort d'un Tournoi des six nations de haut niveau avec plus de 12 plaquages par match, mais surtout un titre de meilleur joueur de la compétition. L'homme au mulet, est toujours aussi dur à plaquer, débordant d'activité, autant offensivement que défensivement. S'il est assuré d’être de la partie, une place de titulaire n'est tout de même pas assurée, tant la concurrence est rude ) ce poste parmi les nations britanniques.

Jamie Ritchie

Ecosse – 24 ans – 1,93m – 108kg – Edimbourg

Le partenaire d'Hamish Watson, autant en club qu'en sélection, s'est imposé malgré son jeune age, sur les flancs de la mêlée écossaise. Gratteur redoutable, il ne faut lui laisser aucune ouverture. On se souvient de lui comme victime du coup de poing de Mohammed Haouas lors du Tournoi 2020, mais le flanker d'Edimbourg est un vrai “pénible”. En défense, celui qui a débuté par le judo, n'est jamais le dernier pour distribuer quelques plaquages offensifs, pour remettre son équipe dans le bon chemin.

Quel troisième ligne aile sera titulaire avec les Lions britanniques et irlandais ? Sondage 2480 vote(s) Justin Tipuric Tom Curry Josh Navidi Hamish Watson Jamie Ritchie Un autre

Troisièmes lignes centres :

Taulupe Faletau

Pays de Galles – 30 ans – 1,87m – 111kg - Bath

Comme Tipuric, il pourrait participer à sa troisième tournée. Titulaire en numéro 8, il y a quatre ans, il avait inscrit un essai précieux dans la victoire des siens lors du deuxième match face aux Blacks (24-21). Ralenti par des blessures ces dernières saisons, il est revenu au top lors du dernier Tournoi, en étant élu dans le XV de la compétition. Très actif, toujours volontaire en attaque, “Toby” fait des dégats dans les défenses mais pas que, il est aussi capable de faire jouer autour de lui. Un titulaire en puissance.

Billy Vunipola

Angleterre – 28 ans – 1,88m – 130 kg - Saracens

Malchanceux et souvent blessé depuis le début de sa carrière, Billy n’a pas encore connu les Lions contrairement à son grand frère Mako. Sélectionné en 2017, il avait du déclarer forfait à cause de pépins physiques. Adroit avec la balle, il est surtout considéré comme un des plus puissants joueurs ballon en main sur la planète rugby, et sera principalement en concurrence avec Toby Faletau pour avoir l'honneur de porter le numéro 8 dans le dos.

Sam Simmonds

Angleterre – 26 ans – 1,83m – 103kg – Exeter Chiefs

C'est la grosse cote de cette liste. Boudé par Eddie Jones avec le XV de la Rose, Sam Simmonds a pourtant tout gagné l'an passé, avec la Premiership, la Champions Cup et même le titre de Joueur Européen de l'année. Rien n'y fait, le sélectionneur australien ne convoque le frère de Joe, ni lors des tests de novembre, ni lors du Tournoi. Une non-sélection qui permet au troisième ligne centre de formation, de continuer à martyriser les défenses du championnat anglais avec un triplé mémorable face aux Harlequins. Redoutable dans les rucks, où il aime venir gratter les ballons, il est aussi très à l'aise quand il s'agit d'utiliser le ballon en phase offensive avec une pointe de vitesse et une gestuelle digne d'un trois-quart centre.

C.J. Stander

Irlande – 31 ans – 1,85m – 114kg – Munster

Que l'histoire serait belle si CJ Stander terminait sa carrière lors du tournée des Lions sur sa terre natale, lui qui a déjà annoncé qu'il prendrait sa retraite à l'issue de la saison. Sud-africain d'origine, c'est en migrant vers l'Irlande en 2012 qu'il a gagné ses galons de joueur international avec le maillot du XV du Trèfle. Sélectionné avec les Lions en 2017, le combattant par excellence, polyvalent, puissant ballon en main, n'est jamais le dernier à mettre la tête dans les rucks. 72 courses enregistrés et plus de 355 mètres parcourus lors du dernier Tournoi, pour le guerrier du Munster, qui aimerait terminer en beauté sa carrière, face à la puissante 3e ligne springbok.

Les autres candidats : Rhys Ruddock (Irlande), Josh Van Der Flier (Irlande), Peter O'Mahony (Irlande), Sam Underhill (Angleterre), Mark Wilson (Angleterre), Aaron Wainwright (Pays de Galles), Matt Fagerson (Ecosse).

Quel troisième ligne centre sera titulaire avec les Lions britanniques et irlandais ? Sondage 2064 vote(s) Taulupe Faletau Billy Vunipola Sam Simmonds CJ Stander Un autre

Par Jules POQUET