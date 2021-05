Owen Farrell

Angleterre - 29 ans – 1,88m – 96kg – Saracens

Plus souvent utilisé au centre, ces dernières saisons, il a endossé le rôle d’ouvreur lors du match d’ouverture du dernier Tournoi des six nations, perdu face à l’Écosse (6-11), avant de rendre le costume à George Ford et de glisser au centre. Ouvreur de formation, poste qu’il occupe avec son club des Saracens, Farrell est surtout un buteur redoutable, face aux perches. Énervant , un brin chambreur envers ses adversaires, déjà présent en 2013 et 2017, il offre un profil d’ouvreur gestionnaire, rugueux en défense, et sera un sérieux concurrent au poste de titulaire. A moins que Gatland ne souhaite le faire glisser au poste de premier centre...

Johnny Sexton

Irlande – 35 ans – 1,88m – 90kg – Leinster

Titulaire en 2013 et en 2017, l’ouvreur expérimenté a terminé le Tournoi des six nations 2021 au rang de meilleur réalisateur (65 pts). Gêné par des blessures récurrentes, notamment au niveau des commotions cérébrales, il est un atout pour les équipes dans lesquelles il évolue. Moins offensif que dans ses jeunes années, l’ouvreur du Leinster est un très bon organisateur de jeu, avec une certaine excellence dans l’utilisation de son jeu au pied. 96 % de réussite sur le tee lors du dernier Tournoi, pour l’ex-joueur du Racing, qui serait important, avec toute son expérience, dans le futur groupe des Lions.

Dan Biggar

Pays de Galles – 31 ans – 1,88m – 93kg – Northampton Saints

Le demi d’ouverture gallois est devenue au fil des années, et de deux Coupes du Monde impressionnantes en 2015 et 2019, une référence à ce poste. Buteur longue distance, au rituel étrange, baptisé “Biggarena”, il est surtout redoutable sous les ballons hauts. Râleur sur le terrain, il sort d’un Tournoi des six nations 2021 remporté avec le XV du Poireau. A l’instar de 2017, l’ouvreur de Northampton parviendra t’il à accrocher une place dans le squad ? Et si oui, Warren Gatland, qui le connaît bien, choisira t’il de le nommer titulaire ?

Finn Russell

Ecosse – 28 ans – 1,82m – 87kg – Racing 92

Le plus fantasque des cinq candidats principaux. Capable du meilleur, comme du pire, le numéro 10 du Racing 92 arrive à maturité et n’est pas étranger à la réussite récente de l’Écosse sur la scène internationale. Des jeux au pied astucieux, tantôt entre les jambes d’un joueur du Munster, tantôt pour Vakatawa derrière la défense adverse, il excelle aussi dans les diagonales pour ses ailiers, mais aime par dessus tout attaquer la ligne de défense adverse. Appelé en cours de tournée en 2017, il n’avait pris part qu’à un match, face aux Chiefs (34-6). Il ne laisse personne indifférent mais, face à une concurrence vive à ce poste, Gatland et son staff privilégieront-ils un joueur qui semble sortir des plans de jeu et qui laisse souvent place à l’improvisation ?

George Ford

Angleterre – 28 ans – 1,78m – 85kg – Leicester Tigers

Beaucoup critiqué lors du dernier Tournoi des six nations, à la barre d’une équipe d’Angleterre moribonde, le demi d’ouverture des Leicester Tigers a qualifié son équipe en finale de Challenge Cup, en battant l’Ulster, avec une performance majuscule dont 18 points au pied (33-24). Plus petit gabarit que ses concurrents, il est le chef d’orchestre du XV de la Rose depuis déjà 7 ans. Gestionnaire hors-pair, ses appuis courts font de lui une menace permanente pour les défenses. La défense qui est, justement le point faible de l’ex numéro 10 de Bath, et qui pourrait le priver de Tournée en Afrique du Sud.

Les autres candidats : Callum Sheedy (Pays de Galles), Ross Byrne (Irlande), Adam Hastings (Ecosse).

Quel demi d'ouverture sera titulaire avec les Lions britanniques et irlandais ? Sondage 7569 vote(s) Owen Farrell Johnny Sexton Dan Biggar Finn Russell George Ford Un autre

Par Jules POQUET