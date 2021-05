Jonathan Davies

Pays de Galles – 33 ans – 1,85m – 104kg – Llanelli Scarlets

On aurait pu évoquer le nom de George North, fraichement repositionné au centre cette saison et qui sortait d’un Tournoi des six nations incroyable. Malheureusement, le joueur des Ospreys a vu sa saison s’interrompre prématurément après une rupture des ligaments croisés du genou, la semaine dernière. Cette blessure, Jonathan Davies l’a déjà connu par le passé, mais l’ancien clermontois est revenu très fort par la suite. Repositionné désormais en premier centre, celui qui a martyrisé les défenses européennes avec le 13 dans le dos, durant la décennie 2010, aux cotés de Jamie Roberts ou d’Hadleigh Parkes, évolue toujours à un excellent niveau. Déjà titulaire en 2013 et même élu ‘’Joueur de la Tournée’’ en 2017, il postule, à 33 ans à nouveau, à une place dans le XV de départ.

Robbie Henshaw

Irlande – 27 ans – 1,93m – 99kg – Leinster

Eliminé hier en demi-finale de Champions Cup à La Rochelle (32-23), Henshaw pourra se consoler avec une sélection certaine dans le squad des Lions. Déjà dans l’avion il y a 4 ans, il avait du déclarer forfait après une blessure à l’épaule. Même si, à l’époque, la préférence de Gatland au poste de premier centre semblait être Owen Farrell, associé à Johnny Sexton à l’ouverture. Désigné dans l’équipe type du dernier Tournoi des six nations, Robbie Henshaw n’a jamais semblé aussi fort. Rapide, puissant et intraitable en défense, il possède aussi une qualité dans les airs, lui qui peut aussi évoluer à l’arrière. En premier ou deuxième centre, le natif d’Athlone pourrait faire des ravages dans la défense sud-africaine.

Garry Ringrose

Irlande – 26 ans – 1,91m – 95kg – Leinster

Moins puissant que son coéquipier au Leinster, Garry Ringrose mise sur d’autres qualités. Des appuis de feu et une bonne vitesse font de lui un deuxième centre de référence dans l’hémisphère nord. Il n’affiche pas la forme de sa vie en 2021, mais, la blessure de North pourrait lui ouvrir une porte pour une sélection des Lions, qu’il avait loupé en 2017.

Henry Slade

Angleterre – 28 ans – 1,91m – 96kg – Exeter Chiefs

L’élégant centre des Chiefs d’Exeter est aussi un candidat sérieux. Il a tout gagné l’année passée avec son club (Premiership et Champions Cup), et est indéboulonnable dans le XV de la Rose d’Eddie Jones. Sorte de deuxième ouvreur, il apporte un plus sur la ligne de trois-quarts avec sa vision du jeu, ses appuis déroutants et sa patte gauche.

Owen Farrell

Angleterre - 29 ans – 1,88m – 96kg – Saracens

Plus souvent utilisé au centre qu'à l'ouverture, ces dernières saisons, il a tout de même endossé le rôle d’ouvreur lors du match d’ouverture du dernier Tournoi des six nations, perdu face à l’Écosse (6-11), avant de rendre le costume à George Ford et de glisser au centre. Ouvreur de formation, poste qu’il occupe avec son club des Saracens, Farrell est surtout un buteur redoutable, face aux perches. Énervant , un brin chambreur envers ses adversaires, déjà présent en 2013 et 2017, il offre un profil d’ouvreur gestionnaire, rugueux en défense, et sera un sérieux concurrent au poste de titulaire en numéro 10. A moins que Gatland ne souhaite le faire glisser au poste de premier centre...

Chris Harris

Écosse – 30 ans – 1,88m – 104kg – Gloucester

En concurrence avec le spectaculaire Huw Jones pour porter le numéro 13 en équipe d’Ecosse. Chris Harris a sa régularité qui parle pour lui, face aux blessures du futur bayonnais. Titulaire lors des cinq matches du dernier Tournoi au centre de l’attaque écossaise, il s’est surtout distingué par ses performances défensives, notamment lors de la victoire au Stade de France (23-27). Sans être un génie offensivement, il possède tout de même un gros raffut et, est une valeur sure dans les taches défensives et pourrait s’intégrer facilement à n’importe quel collectif.

Cameron Redpath

Écosse – 21 ans – 1,88m – 95kg – Bath

La nouvelle pépite du rugby écossais, joue à Bath en Angleterre et est née à Narbonne, dans le sud de la France. Un mélange de culture explosif qui se ressent dans le jeu de ce premier centre plein de promesses. Aussi à l’aise au centre qu’à l’ouverture, il est le fils de Bryan Redpath, ancien international écossais (60 sélections) qui n’a pas eu le privilège de participer à la tournée des Lions. Impressionnant lors de la victoire écossaise à Twickenham lors du dernier Tournoi, il avait été ralenti par une petite blessure ensuite. Même s’il paraît peu probable que le jeune écossais soit de la partie, Warren Gatland pourrait tout de même le sélectionner dans son groupe élargi.

Les autres candidats : Manu Tuilagi (Angleterre), Ollie Lawrence (Angleterre), Nick Tompkins (Pays de Galles), Sam Johnson (Ecosse), Huw Jones (Ecosse).

Qui sera titulaire au poste de premier centre avec les Lions britanniques et irlandais ? Sondage 5718 vote(s) Jonathan Davies Robbie Henshaw Garry Ringrose Henry Slade Owen Farrell Chris Harris Cameron Redpath Un autre

Qui sera titulaire au poste de deuxième centre avec les Lions britanniques et irlandais ? Sondage 4474 vote(s) Jonathan Davies Robbie Henshaw Garry Ringrose Henry Slade Owen Farrell Chris Harris Cameron Redpath Un autre

Par Jules POQUET