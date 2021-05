Conor Murray

Irlande - 32 ans - 1m88 - 93kg - Munster

Probablement le plus expérimenté des candidats au poste de demi de mêlée, Conor Murray (93 sélections) était déjà de la partie en 2013 et en 2017. Il y a quatre ans, il avait même été titulaire lors des trois rencontres disputées face aux Blacks. Le Munsterman part donc avec une longueur d’avance sur ses concurrents. Toujours propre dans ses sorties de balles et dans son jeu au pied, il est aussi très prompt à enrhumer un ou deux défenseurs pour se faufiler jusque dans l’en-but. Si l’Irlandais n’est plus tout jeune, son calme et sa régularité peuvent encore constituer une garantie pour Warren Gatland.

Ben Youngs

Angleterre - 31 ans - 1m78 - 88kg - Leicester Tigers

Intouchable avec le XV de la Rose (108 sélections), Youngs prend cette année les avantages et les inconvénients de son statut. La faute à un Tournoi 2021 décevant, où en cinq titularisations, le natif de Cawston a alterné entre le bon (deux essais) et le moins bon, un peu à l’image de son équipe. En revanche, lorsqu’il est en jambes, le frangin de Tom Youngs est capable de s’infiltrer dans n’importe quelle défense. Et ce, avec une facilité parfois déconcertante. Son expérience des rencontres de très haut niveau pourrait également faire pencher la balance.

Gareth Davies

Pays de Galles - 30 ans - 1m78 - 88kg - Scarlets

En voilà un qui a dû se démener pour conserver une place de choix dans la hiérarchie du XV du Poireau. Hier en concurrence avec Rhys Webb, aujourd’hui avec Tomos Williams, sa vie n’a pas toujours été rose au pays du dragon rouge. Et pourtant, Gareth Davies (62 capes) est toujours bien présent. Lors du dernier Six Nations, il a disputé les cinq matchs de son équipe (dont trois en tant que titulaire), oeuvrant ainsi à la victoire finale des Gallois. Disposant de toute la panoplie d’un demi de mêlée international, à l’aise en phases de défense, Davies possède en plus un sens de l’interception assez rare pour son poste. Les Glasgow Warriors, l’Australie ou encore l’Écosse peuvent en témoigner. De quoi peut-être convaincre Gatland, qui l’avait lancé en sélection il y a quasiment sept ans contre… l’Afrique du Sud.

Tomos Williams

Pays de Galles - 26 ans - 1m78 - 77kg - Cardiff Blues

Dans la nation des Davies, des Jones et des Williams, Tomos commence à se faire un nom. Ses passes d’acrobate et ses appuis électriques en font un numéro 9 fantasque et élégant qui ne laisse pas insensible. L’ancien flanker des Lions et du Pays de Galles Sam Warburton plaide d’ailleurs pour qu’il soit titulaire lors de la tournée en Afrique du Sud. Son profil, moins stéréotypé que celui d’un Conor Murray, pourrait permettre d’amener davantage d’incertitudes dans une défense springbok extrêmement organisée.

Ali Price

Écosse - 27 ans - 1m78 - 88kg - Glasgow Warriors

Des cinq joueurs nommés, il a peut-être le nom le moins ronflant. Pas aussi fulgurant que Tomos Williams, pas aussi robotique que Murray, Ali Price ne part pas favori, c’est certain. Mais le complice de Finn Russel en sélection a lui aussi de sérieux atouts à faire valoir. Couplées à une bonne qualité de pied, ses prises d’initiatives peuvent faire des ravages. Dévoreur d’espaces au bord des regroupements, l’Écossais n’hésite pas à prendre des initiatives individuelles et à faire parler sa vitesse. Cela tombe bien. Il faudra parfois sortir légèrement du cadre pour mettre à mal la ligne défensive sud-africaine.

Les autres candidats : Jamison Gibson-Park (Irlande), Dan Robson (Angleterre), Danny Care (Angleterre), Rhys Webb si rétabli (Pays de Galles).

