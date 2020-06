Les "voix" des finales

Ils s'appellent Roger Couderc, Christian Rives, Jean Raynal, Georges De Caunes, Pierre Salviac, Eric Bayle, Jean Abeilhou, Mathieu Lartot. Ils ont tous été la voix des finales du championnat de France. Certains plus longuement que d'autres évidemment. En 60 ans, les retransmissions ont bien changé, elles se sont sophistiquées, les caméras se sont multipliées, les effets de réalisation ont égayé les 80 minutes, mais au final, c'est toujours une voix qui donne le ton et nous accompagne dans le vécu de nos émotions.

Dans Midi Olympique, retrouvez un récit sur deux pages qui donne la parole aux quatre derniers cités (les autres étant malheureusement décédés). Retrouvez quelques anecdotes, les tirs au but de 1984 par exemple, où le commentateur qui voit son consultant l'abandonner pour...participer à la finale. On vit le stress des premières fois, les souvenirs d'enfance qui remontent au moment de prendre le micro, les soucis techniques à gérer, une mise en scène à organiser et bien sûr, un règlement à connaître sur le bout des doigts. C'est la hantise des commentateurs des finales. Que dire, si les deux équipes sont à 21-21 à la fin des prolongations ?