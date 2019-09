Les résultats de Pro D2, le décès de Chester Williams... Les 5 infos de ce vendredi

L'Afrique du Sud atomise le Japon

Victoire 7-41, les Springboks n'ont fait aucun cadeau aux hôtes de la Coupe du monde 2019. Quatre ans après leur dernière rencontre solvée par une historique victoire des Japonais, les Sud-Africains ont atomisé tous leurs espoirs de réitérer l'exploit. On retiendra surtout le doublé du Toulousain Kolbe et le triplé de l'ailier Mapimpi. Dans le même temps l'Ecosse et l'Angleterre ont battu respectivement la Géorgie et l'Italie

Le dérapage de Camara

Tout serait parti d'un Gin Tonic. A l'issue de la rencontre face à Clermont, une altercation a éclaté dans un restaurant entre Djibril Camara et un partenaire de son club, l'Aviron Bayonnais. Blessé au genou lors du match, le joueur basque n'aurait pas apprécié qu'on lui fasse remarquer que l'alcool est déconseillé pour la récupération.

Les contrats de Baille, Dupont et Cros prolongés

Les Stadistes Cyril Baille, Antoine Dupont et François Cros joueront en rouge et noir jusqu'en 2023. Tous issus du Centre de Formation haut-garonnais, leur importance au sein de l'effectif toulousain est difficlement discutable. Moins chanceux que les deux autres, François Cros n'a finalement pas été retenu dans la liste des 31 de Brunel.

Chester Williams est décédé

Chester Williams, seul joueur de couleur de l'équipe d'Afrique du Sud championne du monde en 1995, est décédé ce vendredi à l'âge de 49 ans. C'est un symbole du rugby sud-africain qui s'est éteint ce vendredi. Chester Williams, qui a joué 27 matchs sous les couleurs des Boks entre 1993 et 2000 pour la bagatelle de 14 essais, était l'un des ailiers de l'historique victoire de 1995. Deux mois seulement après James Small, l'Afrique du Sud perd donc un autre des ses héros de 1995.

Les résultats de PRO D2 :

Provence Rugby - FC Grenoble : 17 - 26

Soyaux-Angoulême - Rouen : 1 7- 16

Aurillac - Béziers : 20 - 24

Mont-de-Marsan - Carcassonne : 28 - 26

Valence-Romans - Montauban : 19 - 26

Vannes - Oyonnax : 22 - 18