Les Lions sortent les griffes... Ce qu'il ne fallait pas manquer ce week-end ☕

Les Lions britanniques et irlandais s’imposent face à l’Afrique du Sud

Pour le premier test de la "tournée de l'année" des Lions britanniques et irlandais en Afrique du Sud, les hommes de Warren Gatland l’ont emporté grâce à 14 points de Dan Biggar et un essai de Luke Cowan-Dickie. Avec 2 essais refusés et alors qu’ils menaient 12-3, les Springboks ont finalement craqué en deuxième mi-temps (22-17). La revanche aura lieu le samedi 31 juillet, toujours au Cap.

Lions : probable retour pour Wyn Jones, forfait lors du premier test,

Les Lions ont vaincu, mais sans leur pilier gauche Wyn Jones. Le Gallois devait en effet démarrer le test disputé face aux Boks, samedi, mais il a dû céder sa place à Rory Sutherland, en raison d'une blessure à l'épaule. Le sélectionneur Warren Gatland espérait un retour à l'entraînement dès ce lundi pour le gaucher.

Mondial 2023 : les Tonga encore en course

Les Tonga ont battu les Îles Cook 54 à 10, samedi, à Pukekohe (Nouvelle-Zélande), dans le cadre des qualifications de la zone Asie/Océanie pour la Coupe du monde 2023, qui sera disputée en France. Les Tongiens ont de fait gagné le droit de rencontrer le vainqueur de l'Asia Rugby Championship 2021, qui réunira Hongkong, la Corée du Sud ou la Malaisie. Le gagnant de cette confrontation sera qualifié pour le Mondial, où il rejoindra dans le groupe B l'Afrique du Sud, l'Irlande et le vainqueur des qualifications Europe 2.

Bledisloe Cup : le groupe australien révélé

Le sélectionneur des Wallabies Dave Rennie a dévoilé un groupe élargi pour les trois matches de la Bledisloe Cup et pour le Rugby Championship. 42 joueurs ont été ainsi été convoqués. La raison : les restrictions dues au Covid-19 et le variant Delta qui touche Sydney et Melbourne. On notera donc la présence du Toulonnais Duncan Paia’aua, qui devrait pouvoir rejoindre la France avant la fin du Rugby Championship, mais aussi le retour de l’ancien Lyonnais, Izack Rodda. Ce dernier prend la place de l’ancien Montferrandais, Sitaleki Timani. Le groupe :

Hulleu, Lamothe et Gimbert (UBB) participeront au Supersevens

Les trois têtes d’affiche de l’Union Bordeaux-Bègles pour l’édition 2021 du Supersevens ont été dévoilées samedi dernier. Ainsi, l’ailier Nathanaël Hulleu, le talonneur Maxime Lamothe ainsi que le demi de mêlée Jules Gimbert porteront les couleurs girondines durant la compétition à VII.