Les Lions battus, Agen enfin victorieux... Voici ce qu'il ne fallait pas manquer ce week-end

Les Springboks remportent la série face aux Lions

Pour la première fois depuis 2009, les Lions britanniques ont perdu une série de test-matchs. Ce samedi, l'Afrique du Sud a fait parler sa puissance physique et l'explosivité de Cheslin Kolbe pour s'imposer 19-16. Déjà présent en 2009, Morne Steyn a scellé la victoire pour les champions du monde 2019.

Les All Blacks intraitables face à l'Australie

Pour ce premier choix de l'année entre Wallabies et Kiwis, les Néo-Zélandais ont mis une mi-temps à rentrer dans le match avant de prendre le dessus dans le deuxième acte. Sevu Reece, David Havili, Richie Mo'unga et Damian McKenziey sont chacun aller de leur essai pour ramener la Bledisloe Cup en terres néo-zélandaises. Les Wallabies, eux, ont réagi trop tard et ont été minés par les échecs au pied de Noah Lolesio.

Agen enfin victorieux, 523 jours après

Cela faisait un an et demi que le SUA n'avait plus gagné un match. Ce vendredi, les hommes de Régis Sonnes ont vaincu le Stade aurillacois (7-25) sur la pelouse de Saint-Cernin, dans le Cantal. D'autres matchs amicaux avaient lieu, concernant tous des équipes de Pro D2. Mont-de-Marsan s'est imposé face à Béziers (26-17), Nevers face à Montauban (20-10) et Valence-Romans contre Provence Rugby (17-22).

Melvyn Jaminet convoité par le Stade toulousain ?

L'arrière international de l'USAP attise les convoitises. Dans les colonnes de l'Indépendant, des rumeurs ont émergé autour d'un départ de Jaminet vers Toulouse, dès la saison prochaine. Des rumeurs totalement balayées au sein du club catalan. "C'est une fake news, nous confiait ce week-end un dirigeant catalan, très au fait de ce dossier brûlant. On ne laissera pas partir notre meilleur joueur cette saison. En revanche, le problème se posera dans un an. Mais pour l'instant, il n'y a pas de sujet. "