Les compos des Baa-Baas, MHR et UBB, Capelli à Pau... Les cinq infos de ce vendredi !

Pour la deuxième demie, les Montpelliérains de Philippe Saint-André, deuxièmes de la phase régulière, affrontent l'Union Bordeaux-Bègles qui a écarté le Racing 92 en barrage la semaine passée. Le MHR débutera avec Arthur Vincent à l'aile, tandis qu'Alexandre Bécognée sera bien en troisième ligne. A Bordeaux, Woki passe en deuxième ligne Lamothe cède sa place à Maynadier et Dweba.

Antoine Guillamon à Castres, c'est reparti pour deux saisons supplémentaires ! Arrivé dans le Tarn lors de la dernière intersaison, le pilier droit devrait prolonger son contrat jusqu'en 2024, selon RMC Sport. En fin de contrat, le joueur âge de 31 ans a donné satisfaction au staff dirigé par Pierre-Henry Broncan.

Ce dimanche (16 heures), les Barbarians "britanniques" affrontent l'Angleterre à Twickenham (Londres). Entraînés par Fabien Galthié, les Baa-Baas de Charles Ollivon se présenteront avec 20 Français sur la feuille de match. Une paire de centres Botia-Vakatawa sera notamment alignée, alors que la bombe lyonnaise Niniashvili occupera l'aile gauche.

Le deuxième ligne de Montpellier, Mickaël Capelli va poursuivre sa carrière du côté de la Section paloise. Selon la République des Pyrénées, le club béarnais va enregistrer l'arrivée de l'ancien Grenoblois. Un temps annoncé du côté de l'Aviron Bayonnais, le joueur de 25 ans défendra finalement les couleurs de Pau.

Damian McKenzie, arrière All Black de 27 ans (40 sél.), a re signé un contrat avec la fédération néo-zélandaise jusqu'en 2023. Fin d'été dernier, il avait rejoint les Suntory Sungoliath, club de la Japan Rugby League One au Japon, ayant pour effet de rompre son contrat avec la fédération et n'étant donc pas disponible avec les Blacks, il l'est en vue de la Coupe du Monde.