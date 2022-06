Avec Wilfrid Hounkpatin et Levan Chilachava, le CO possède trois joueurs expérimentés au poste de pilier droit. Antoine Guillamon a connu quatre clubs avant de rejoindre Castres : Lyon, Toulouse, Oyonnax et Montpellier. Cette saison, Guillamon a pris part à dix rencontres sous les couleurs du club tarnais, dont six en tant que titulaire. Sa dernière apparition date d'avril, en Challenge Cup. Il n'est pas retenu pour disputer la demi-finale face au Stade toulousain. Quoi qu'il en soit, le pilier droit devrait être Castrais jusqu'en 2024.