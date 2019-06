Les compos de la finale, Camara licencié , Guinness quitte London Irish… Les 5 infos de ce vendredi

Les compositions des équipes finalistes du Top 14

À quelques heures du coup d'envoi de la finale du Top 14 qui se déroulera ce soir à 21 heures, le Stade Toulousain et l'ASM ont dévoilé les équipes qui s'affronteront sur la pelouse du Stade de France. Du côté des Toulousains, c'est la charnière Dupont-Ramos qui débutera, alors que chez les Clermontois se sera Laidlaw-Lopez.

Le XV de départ de Toulouse : 15. Kolbe ; 14. Huget, 13. Guitoune, 12. Ahki, 11. Médard ; 10. Ramos, 9. Dupont ; 7. Cros, 8. Kaino (cap), 6. Elstadt ; 5. Tekori, 4. Arnold ; 3. Faumuina, 2 Mauvaka, 1. Baille

Les remplaçants : Marchand, Castets, Fa'asalele, 19 Tolofua, Gray, Bézy, Ntamack, Van Dyk

Les XV de départ de Clermont : 15. Toeava ; 14. Penaud, 13. Moala, 12. Fofana, 11. Raka ; 10. Lopez, 9. Laidlaw ; 7. Lapandry, 8. Lee (cap), 6. Iturria ; 5. Vahaamahina, 4. Timani ; 3. Slimani, 2. Kayser, 1. Falgoux

Les remplaçants : Ulugia, Uhila, Yato, Cancoriet, Cassang, Nanaï-Williams, Naqalevu, Zirakashvili

Camara a été licencié par le stade Français

Le Stade Français a décidé de licencier l'ailier Djibril Camara pour "faute grave". Dans un entretien qui a eu lieu le 6 juin dernier, Camara, accompagné du troisième ligne Burban, s'est vu exposer les faits et les fautes qui lui sont reprochées. Dans cet entretien se trouvait le directeurs sportif Fabrice Landreau et le Directeur administratif et financier Jean-Romain Sintes. Pour l'heure on ne sait pas quelle est la "faute grave" retenue pour justifier ce licenciement.

Guinness met fin à son partenariat avec les London Irish

Le début du litige intervient lors du recrutement de l'ouvreur Paddy Jackson aux London Irish. "Nous avons rencontré le club pour lui faire part de nos préoccupations. Leur décision récente n'est pas conforme à nos valeurs et nous avons donc mis fin à notre parrainage", a déclaré une porte-parole du géant mondial des spiritueux, dans un communiqué transmis à l'AFP.

Jackson (27 ans), qui avait rejoint le promu en mai après une saison à Perpignan, avait été accusé de viol en octobre 2017 avec son coéquipier de l'Ulster Stuart Olding. L'ouvreur avait été acquitté par un tribunal de Belfast le 28 mars 2018. Un partenariat qui était légendaire puisque Guinness suivait le club depuis 30 ans.

Joris Segonds au Stade Français la saison prochaine

Le jeune Aurillacois de 22 ans Joris Segonds jouera pour le Stade Français l’année prochaine. Il vient de signer un contrat pour les trois prochaines saisons. L’ouvreur aurillacois évoluait dans le club de Christian Millette depuis 2013.

Pro D2 - Joris Segonds (Aurillac)Icon Sport

Tolu Latu condamné pour conduite en état d’ivresse

Le talonneur international australien Tolu Latu a été reconnu coupable vendredi d’avoir conduit en état d’ivresse en mai dernier et a été condamné à 795€ d’amende et à une suspension de permis de conduire de six mois. Le joueur de 26 ans et douze sélections, a été suspendu deux matchs pas son club des Warathas après l’incident et a été exclu du camp d’entrainement de la sélection australienne.