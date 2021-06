Les Bleus sans certains cadres en Australie, Cazeaux blanchi... Ce qu'il ne fallait pas manquer hier

Les Bleus sans certains cadres en Australie

Et si la liste de Fabien Galthié pour la tournée en Australie était remplie de surprises. Le sélectionneur du XV de France fera appel à 42 joueurs mais sera d'abord privé des finalistes du Top 14, qui resteront avec leurs clubs. Et selon toute vraisemblance, certains joueurs cadres de la sélection ne seront pas appelés pour faire le déplacement, même si leur équipe n'atteint pas la finale. Côté australien, nous avons appris hier que James O'Connor devrait de nouveau être opérationnel.

Les arbitres des matchs de barrages désignés

L'arbitre Thomas Charabas sera au sifflet de la rencontre entre le Racing 92 et le Stade français, ce vendredi. Il sera assisté de Romain Poite et de Frédéric Chazal. Le lendemain, à Chaban-Delmas, Pascal Gaüzère sera chargé de diriger le deuxième barrage, opposant l'UBB à Clermont. Maxime Chalon et Bruno Gabaldon l'accompagneront. Enfin, pour arbitrer le match d'accès au Top 14 (Biarritz-Bayonne), c'est Alexandre Ruiz qui a été choisi. Luc Ramos et Adrien Descottes seront également présents en bord de touche à Aguiléra, ce samedi (17h30).

UBB : Cyril Cazeaux blanchi

C'était l'information attendue par tout le monde à l'UBB. Le deuxième ligne Cyril Cazeaux pourra finalement jouer le barrage face à Clermont. Il a été blanchi par la Commission de Discipline de la LNR tenue mercredi soir. Le joueur avait été victime d'un carton jaune face à Toulouse pour plaquage dangereux et il avait été cité à comparaître. Les Bordelais peuvent dire ouf car un autre deuxième ligne, Jandre Marais, a été suspendu et manquera à coup sûr ce match.

Nakarawa recalé à la visite médicale

Le deuxième ligne fidjien Leone Nakarawa devait s'engager avec l'Ulster, chose qui ne se fera finalement pas. L'ancien du Racing 92 s'est fait recalé par la province irlandaise, à l'issue de la visite médicale. Celui qui évolue cette année avec les Glasgow Warriors se retrouve donc sans contrat pour l'année prochaine.

Une Angleterre remaniée pour les USA et le Canada

Pas moins de 21 joueurs sans sélection sont convoqués par Eddie Jones dans le groupe anglais, pour disputer les rencontres face aux États-Unis le 4 juillet et le Canada le 10 juillet. Le sélectionneur a dû faire confiance à 34 noms, en l'absence des joueurs convoqués avec les Lions et des demi-finalistes de Premiership.