Les Bleus s'imposent au Japon, Bru officialisé aux Sharks de Durban... Les cinq infos du week-end !

Malmenés en première période, les Bleus de Fabien Galthié ont réalisé une deuxième mi-temps solide pour s’imposer largement face au Japon ce samedi (42-23), au Toyota Stadium, débutant avec réussite leur tournée estivale. Les Français ont inscrit cinq essais, dont un doublé de Damian Penaud.

Hormis la France, aucune équipe européenne ne s'est imposée face à une nation de l'hémisphère sud ce week-end. Les All Blacks ont ainsi balayé l'Irlande 42 à 19, l'Australie a joué un mauvais tour aux Anglais malgré une infériorité numérique (30-28), les Springboks ont privé les Gallois d'un succès à la sirène 32 à 29, et les Argentins ont obtenu leur première victoire contre l'Ecosse depuis onze ans, sur le score de 26 à 18.

Entraîneur de l'Aviron Bayonnais cette saison, Yannick Bru rejoindra le staff des Sharks de Durban la saison prochaine, comme annoncé par le club sud-africain ce dimanche 3 juillet.

Quatre équipes sont encore en lice pour remporter la Rugby Africa Cup et obtenir leur billet pour la Coupe du monde de rugby 2023. Ce week-end, le favori namibien a déroulé contre le Burkina Faso (71-5) et affrontera en demi-finale le Zimbabwe, vainqueur de la Côte d'Ivoire. Le Kenya et l'Algérie, qui ont battu respectivement l'Ouganda et le Sénégal, joueront également dans le dernier carré. Les demi-finales sont prévues mercredi prochain, à Aix-en-Provence et Marseille.

Les Bleus de France 7 s'inclinent en finale

Face à l'Espagne les Bleus de France 7 n’ont pas réussi à faire la différence. Si ce sont bien les Français qui ont frappé en premier, les Espagnols se sont très vite rattrapés en étouffant littéralement des Bleus trop désorganisés tout au long de cette finale. L'Espagne s'offre donc le titre de champion d'Europe au terme d'un tournoi de trois jours à Cracovie. Les Français se contentent donc d'une médaille d'argent.