Les Bleuets s'imposent, les Saracens vivent une année vraiment noire... Les 5 infos de ce vendredi

Les Saracens chamboule la Champions Cup ?

Déjà dans une saison noire avec la reléguation en deuxième division anglaise, les Saracens pourraient vivre un véritable cauchemar. L'EPCR a annoncé qu'une plainte avait été déposé par le club anglais pour sa propre mauvaise conduite contre le Racing 92. En cause, le pilier Titi Lamositele n'avait plus de contrat de travail pour participer à cette rencontre mais il est pourtant rentrer en jeu. Cette nouvelle pourrait chambouler totalement les quarts de finale de Coupe d'Europe puique le club francilien pourrait gagner le match sur tapis vert et recevoir un quart de finale. La commission disciplinaire de l'EPCR donnera son verdict.

La continuité de Fabien Galthié

La composition du XV de France pour affronter l'Italie n'a rien de surprenant dans son XV de départ. Seul Arthur Vincent intègre l'équipe pour pallier le forfait de Virimi Vakatawa sinon Fabien Galthié et son staff font aucun changement. Une marque de confiance et de continuité pour ces 14 joueurs qui ont remporté le "Crunch" dimanche dernier. Sur le banc des remplaçants, le nouvel encadrement des Bleus fait un choix fort de convoquer 6 avants et 2 trois-quarts. Seul Romain Taofifenua rentre sur la feuille de match, les 7 autres remplaçants sont ceux du dernier match.

... Franco Smith le suit

Comme son homologue français, le sélectionneur italien a décidé de reprendre les mêmes pour le déplacement au Stade de France. Avec une nouvelle fois un seul changement dans le XV de départ, Jayden Hayward reprend sa place d'arrière et Minozzi glisse sur l'aile de l'attaque à la place de Matteo Sarto. Du côté des remplaçants, Franco Smith et son staff ont décidé de faire deux changements avce la rentrée sur la feuille de match de Giulio Bisegni et Federico Ruzza.

Les Bleuets se sortent du piège italien

Pour ce match comptant pour la 2ème journée, les Bleuets ont subi en première période avant de renverser la tendance; ils se sont imposés face à des Italiens très joueurs (31-19). Les Bleuets ont encaissé trois essais mais en ont inscrit quatre par le biais de Tiberghien, Farissier, Dumortier et Peysson en toute fin de match synonyme de bonus offensif !

Tokyo passera par Dublin pour le Seven

Les Bleus et Bleues du Seven vont sûrement devoir passer par l'étape Dublin pour tenter de rejoindre Tokyo et les Jeux Olympiques. Les 20 et 21 juin prochains sera l'heure d'offrir le drnier ticket pour participer aux JO de rugby à 7. Alors que les deux équipes de France pensaient jouer ce billet à domicile, la capitale irlandaise semble tenir la corde pour accueillir cette compétition. Monaco et Biarritz sont toujours en lice, World Rugby donnera son verdict lors de ses prochaines réunions.