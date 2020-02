Les Bleuets dans la continuité

Le staff de l'Équipe de France des moins de 20 ans a annoncé le groupe des 28 joueurs pour préparer le déplacement au pays de Galles. Après une défaite et une victoire, Philippe Boher a priorisé la continuité pour ce rendez-vous important pour les Bleuets. Seuls 6 joueurs ayant pris part aux deux premières journées ne sont pas de la nouvelle liste ; Adrien Warion, Ethan Dumortier, Yoram Moefana, Thomas Dolhagaray, Grégoire Bazin et Mattéo Le Corvec. Randle Calum rentre dans le groupe avec des performances remarquées lors du SuperSevens.

Nouvel accord pour France 7

La FFR et la LNR ont trouvé un nouvel accord concernant le Seven français et les joueurs susceptibles de jouer pour France 7. Des joueurs qui n'ont pas de contrat avec la fédération française pourront désormais être sélectionnés par le staff. Mais l'accord reste sur seulement deux joueurs par club de Top 14 et de Pro D2, un joueur professionnel et un joueur du centre de formation. En revanche, si le club et la fédération tombent en accord, d'autres joueurs pourront être sélectionnés par l'encadrement de l'Équipe de France à 7. La collaboration se renforce donc entre la Ligue et la Fédération en vue des Jeux Olympiques 2020.

Williams out pour la fin du Tournoi

Après la perte de Liam Williams pour le début du Tournoi, le pays de Galles perd de nouveau un joueur et cette fois pour la fin du Tournoi. Owen Williams doit déclarer forfait pour les trois dernières rencontres du 6 Nations 2020, en raison d'une blessure aux ischio-jambiers. Le demi d'ouverture de Gloucester avait dû renoncer à la rencontre face à l'Irlande durant l'échauffement à l'Aviva Stadium. Un coup dur, mais l'Équipe du pays de Galles va retrouver son serial marqueur, Josh Adams, dès cette semaine à l'entraînement.

Owen Williams pendant l'hymne galloiseIcon Sport

Michael Faleafa reste à l'USAP

Depuis novembre 2017 au club, Michael Faleafa vient tout juste de prolonger son contrat avec Perpignan. Un contrat liant le joueur et le club jusqu'en 2022, une bonne nouvelle pour les deux partis. Le troisième-ligne tongien de 28 ans a d'ores et déjà joué 48 matchs sous le maillot sang et or. Il était de l'Équipe Championne de France de Pro D2 en 2018 et a marqué 6 essais avec son club. Une prolongation qui arrive juste après celles de Charles Géli, Lucas Dupont et Seilala Lam.

Dai Young relevé de ses fonctions

Directeur du rugby et manager des Wasps depuis 2011, Dai Young est écarté de l'équipe première. D'après la presse anglaise, l'ancien pilier gallois doit se retirer de ses fonctions à titre provisoire. Dans une saison difficile pour les Wasps, Lee Blackett sera nommé entraîneur en chef par intérim. Les joueurs ont été prévenu dans la matinée à la base d'entraînement.

par Bastien Rodrigues