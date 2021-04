Les Bleues à nouveau deuxièmes, la blessure d'Huget... Les 5 infos pour commencer la semaine ☕️

L'Angleterre met une nouvelle fois un terme au rêve Bleu

Dans un match intense, les Bleues échouent à faire tomber leurs meilleures ennemies anglaises. Avec un essai refusé et deux pénalités manquées, la France laisse l'Angleterre soulever le Tournoi des Six Nations féminin. Les Red Roses remportent pour la 16e fois le trophée européen.

Probable fin de carrière pour Yoann Huget

L'ailier international (63 sélections) Yoann Huget s'est gravement blessé ce samedi, dans le choc entre Toulouse et le Racing 92. Le joueur s'est effondré de douleur à la 34e minute suite à un plaquage anodin de Louis Gimbert. Le Toulousain doit passer des examens aujourd'hui pour savoir si une rupture du tendon d'Achille est confirmée. Dans ce cas, cela signifierait la fin de carrière du champion de France 2019.

UBB - Montpellier à nouveau reporté

Initialement prévue le week-end dernier, la rencontre entre Bordeaux-Bègles et Montpellier devait se tenir ce dimanche. En raison d'un nouveau cas positif détecté à l'UBB, le match est reporté à une date ultérieure. Pour rappel, les deux équipes n'ont pas joué depuis leurs quarts de finale européens, et doivent disputer leur demi-finale le 1er et 2 mai prochain.

Lyon et Paris réalisent une bonne opération

Dans deux rencontres importantes pour les deux clubs, le LOU et le Stade français se sont imposé face à Clermont (41-30) et Pau (46-32) et se replacent dans la course à la qualification. Si les Lyonnais ont failli tout perdre à quelques minutes du terme, les Parisiens peuvent nourrir le regret d'avoir laisser filer le point de bonus offensif. Samedi soir, Toulouse a sereinement dominé le Racing 92 (34-16) et s'installe sur le fauteuil de leader.

Biarritz se fait peur face à Aurillac

Pour cette 28e journée de Pro D2, le Stade aurillacois a bien failli gâché la fête à Biarritz. Dans une rencontre tendue, le BO n'a respiré qu'au coup de sifflet final (29-26), Aurillac prend un bon point dans la lutte pour le maintien. Provence Rugby a réalisé une très bonne opération sur le terrain de Rouen (21-26), alors que Colomiers revient de Soyaux-Angoulême sans le moindre point (24-15). L'Usap continue de marcher sur le championnat avec une victoire face à Nevers (37-16). Enfin, Carcassonne, Montauban et Oyonnax se sont tous imposé à domicile.