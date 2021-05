Les affiches des finales Espoirs connues

En Élite, Toulouse et Perpignan se disputeront le titre, après les succès des Hauts-Garonnais devant Clermont et des Catalans face au Racing 92. Cette finale élite sera précédée de celle d'accession, entre Narbonne et Vannes. À noter que les deux équipes sont déjà assurées d'évoluer en Élite l'an prochain. Enfin, dans le championnat des Espoirs Nationaux, ce sera un duel Blagnac-Suresne. Les Blagnacais sont les grandissimes favoris, eux qui ont dominé la saison.