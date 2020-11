La compo des Bleus, Écosse - Fidji annulé... Les 5 infos de ce vendredi ☕

Le XV de France avec Taofifenua, Jalibert et Ramos

Le sélectionneur Fabien Galthié a annoncé la composition du Xv de France qui affrontera l'Écosse ce week-end à Murrayfield pour la deuxième journée de l'Autumn Nations Cup. Comme pressenti, le Bordelo-béglais Matthieu Jalibert débutera à l'ouverture tandis que Thomas Ramos sera à l'arrière. Devant, Romain Taofifenua sera en deuxième ligne aux côtés de Bernard Le Roux. La première est toute neuve avec le trio Gros - Chat - Bamba.

L'Écosse avec Kinghorn, Richie et Weir

Les Écossais ont eu effectué quatre changements par rapport à leur victoire du week-end dernier en Italie. Là, la première a été entièrement changé. Sutherland, McInally et Fagerson cédent leur place à Kebble, Brown et Berghan. Derrière, c'est le retour à l'aile de Blair Kinghorn à la place de Darcy Graham. Sinon, pas de surprises avec Stuart Hogg titulaire et capitaine et des cadres comme Watson ou encore Gray présents.

Écosse - Fidji annulé

Pas du tout épargnés par la Covid-19 qui touche actuellement de plein fouet son effectif, les Fidjiens empilent les ennuis. Après la France et l'Italie, c'est le match contre l'Écosse prévu le week-end prochain qui a été annulé. Alors qu'ils s'étaient préparés à Limoges pendant plusieurs jours, les hommes du Pacifique n'auront finalement pu disputer la moindre minute d'un match. Les organisateurs espèrent que le match de classement du 5 décembre pourra avoir lieu. Les fidjiens sont d'ores et déjà derniers de la Poule A.

Alofa Alofa mis à pied avec l'Aviron Bayonnais

Juste avant la réception de Toulon, voilà une nouvelle dont l'Aviron Bayonnais se serait bien passé. Selon le quotidien L'Équipe, l'ailier samoan Alofa Alofa aurait été mis à pied par le club. La raison ? Le joueur de 29 ans passé par La Rochelle aurait eu une altercation avec des officiels du club après la victoire de son club face à Montpellier le week-end dernier. La suite de sa saison au Pays Basque semble fortement compromise.

Six prolongations au Racing 92

Le Racing 92 a officialisé hier une vague de prolongations. Il sont six à avoir étendu leur contrat qui les lient avec le club francilien. Il s'agit du néo-zélandais Dominic Bird, du Gérogien Gia Kharaishvili, de l'Écossais vedette Finn Russell et de trois français : Olivier Klemenczak, Dorian Laborde et Boris Palu. Le club a même affirmé que "d'autres bonne nouvelles" allaient être annoncées "dans les prochaines semaines".