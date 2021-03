Rorke à Nevers, le calendrier du Sevens ou Ribbans en renfort... Les 5 infos de mercredi

Rorke en renfort

Le troisième ligne du Stade français Paris, Charlie Rorke, vient de s'engager avec l'USON Nevers Rugby, en la qualité de joker médical et ce jusqu'à la fin de la saison. L'australien n'avait disputé qu'une seule rencontre depuis le début du championnat avec le club francilien, lors de la première journée de Challenge Cup, face à Trévise. À seulement 21 ans, le jeune joueur va pouvoir faire ses preuves avec plus de temps de jeu avec Nevers en Pro D2.

Le calendrier du World Sevens Series

World Rugby a annoncé hier les détails de cette nouvelle édition du HSBC World Rugby Sevens. Au programme, un total de cinq tournois devraient avoir lieu pour les femmes et quatre pour les équipes masculines. Ces différents matchs devraient pouvoir se jouer avant mais aussi après la tenue des Jeux Olympiques. Le nombre total de tournois n'est pas encore fixé côté hommes, puisque deux tournois supplémentaires pourraient voir le jour. Hong Kong, Dubaï et Le Cap accueilleront les épreuves masculines et féminines après le début de la série avec des manches à Paris (Marcoussis) dès le 15 mai prochain.

Ribbans appelé

Le deuxième ligne d'origine sud-africaine, David Ribbans, a été convoqué mercredi par la sélection anglaise de rugby pour remplacer Courtney Lawes, forfait jusqu'à la fin du Tournoi des six nations, a annoncé la fédération. Le joueur de Northampton ne compte pour l'instant aucune sélection avec l'équipe nationale d'Angleterre à l'âge de 25 ans. Il remplace alors Courtney Lawes, blessé au muscle pectoral lors de l'entraînement d'avant match face au Pays de Galles.

Antoine Marti nous a quitté

L'ancien président de l'US bergerac, de 1982 à 1984, Antoine Marti, est le père de Laurent Marti, actuel président de l'Union Bordeaux-Bègles. Il nous quitte après avoir transmis la passion et les valeurs du rugby. Il avait relancé le club dans sa période la plus néfaste, qui devait le propulser jusqu'au Groupe A, l'Élite de l'époque.

La Coupe du monde reporté ?

World Rugby a pris la décision difficile de recommander le report jusqu'à l'année prochaine de la Coupe du monde de Rugby 2021 qui devait se tenir en Nouvelle-Zélande du 18 septembre au 16 octobre. Nous vous l'avions annoncé en exclusivité avant que ce ne soit confirmé mais World Rugby a bien évoqué dans un communiqué un volonté de reporter la compétiton.