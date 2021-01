Les 5 infos pour bien commencer la journée

Alldritt forfait pour préparer le Tournoi des Six Nations

La nouvelle est d'abord tombé à la surprise générale en milieu de journée lorsque la Fédération annonçait que le troisième ligne centre rochemais Grégory Alldritt serait absent pour préparer le Tournoi des 6 Nations. Mais un communqiué du club a permis d'y voir plus clair. En effet, le Gersois va passer un arthroscanner au genou en début de semaine prochaine, ce qui nécessite plusieurs jours de repos suite à l'intervention. Alldritt est donc forfait pour la préparation du Tournoi mais pas pour le match d'ouverture contre l'Italie. Mieux, Alldritt sera sur le terrain ce soir contre Bayonne. Il sera remplacé dans le groupe France par le Bordelais Cameron Woki.

La LNR lance un appel d'offres pour les droits du Top 14

Alors que les droits TV du Top 14 jusqu'en 2023 sont déja acquis par Canal +, la LNR a annoncé hier avoir lancé un appel d'offres pour les droits du championnat sur la période 2023-2027. Trois lots sont disponibles est les offres pourront être déposées jusqu'au 1er mars prochain. "Nous travaillons sur cet appel d’offres depuis plusieurs mois, parce que nous avons besoin de nous projeter dans l’avenir et de permettre aux clubs et à la LNR de travailler avec davantage de sérénité et de visibilité, d'autant plus dans le contexte d'incertitude actuel lié à la crise sanitaire et de ses conséquences économiques" a déclaré le président de la Ligue Paul Goze.

Cinq semaines de suspension pour Raisuqe, deux pour Nakosi

L'image et le geste auront fait beaucoup de bruit, la décision a l'air d'en faire tout autant. Le fidjien Josaia Raisuqe, qui avait soulevé l'arbitre M. Millotte lors de la victoire de Nevers à Béziers, a écopé de cinq semaines de suspension pour "action contre un officiel de match". Le fidjien a la possibilité de faire appel tout comme un autre fidjien Filipo Nakosi. Alors que l'ailier castrais avait reçu un carton rouge en tout début de match contre Agen pour un plaquage haut sur Noel Reid, l'ancien agenais justement a écopé de deux semaines de suspension.

Koïta et Hayraud se sont entretenues

Après la polémique autour de la mise à l'écart de l'ex internationale Assa Koïta de la sélection sur fond de port du voile et de religions, la FFR, avec son vice-président Serge Simon, ont reçu la joueuse et la manager du XV de France Féminin. Dans un communiqué, la Fédération a annoncé que l'épisode était "désormais clos". "L’échange avec Annick a permis de clarifier la situation. Son témoignage, son caractère direct et sincère, ses convictions, vont permettre à la Fédération de conforter ses actions de sensibilisation à la tolérance et au respect de l’autre" indique le communiqué. À l'issue de cet échange, Koïta a accepté de mener des travaux dans le cadre de la Commission Fédérale de Lutte contre les Discriminations.

Panis prolonge son histoire avec le Stade français

Laurent Panis et le Stade français, c'est une histoire qui va continuer encore. En effet, le talonneur de 27 ans a prolongé son contrat avec le club de la capitale jusqu'en 2023, lui qui l'avait rejoint à sept ans à l'école de rugby. Panis a disputé 83 rencontres avec le Stade français avec six essais inscrits.