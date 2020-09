La Grande Mêlée de retour, Stade Français-UBB annulé... voici les 5 infos de ce mardi

Le match d'ouverture du Top 14 Stade français - UBB reporté

Le match d'ouverture de la saison de Top 14 entre le Stade Français et Bordeaux-Bègles, prévu vendredi, a été reporté, le club parisien étant "dans l'incapacité d'aligner (...) le nombre requis de joueurs de première ligne" décimée par le coronavirus, a annoncé mardi la Ligue nationale de rugby. La saison de Top 14 s'ouvrira avec Montpellier-Pau, vendredi à 20h45

Jauge autorisée à 8.000 spectateurs pour La Rochelle-Toulon

La Rochelle-Toulon, comptant pour la 1re journée du Top 14, pourra accueillir jusqu'à 8.000 spectateurs samedi (15h30), a annoncé le club rochelais qui a reçu mardi matin l'aval de la préfecture de la Charente-Maritime. Le club maritime "s'est réjouit de cette nouvelle positive" dans un communiqué et "a rappelé à tous ses supporters que les gestes barrières et le port du masque resteront de rigueur dans l'enceinte et aux abords du stade samedi".

Deux à trois mois d'absence pour la recrue bayonnaise Usarraga

L'ancien Biarrot Asier Usarraga est de nouveau victime d'une lésion aux ischio-jambiers, un mois après avoir été touché dans la même zone. L'international espagnol de 25 ans (1,88m, 111kg) ne pourra pas porter ses nouvelles couleurs de l'Aviron Bayonnais avant deux ou trois mois.

La Grande Mêlée est de retour !

Le Top 14 revient ce week-end après sept mois d'absence, et qui dit Top 14... dit forcément La Grande Mêlée ! Il est une nouvelle fois possible, dès aujourd'hui, de former son équipe de rêve pour vibrer tout au long de la première journée devant son écran. Les règles sont toujours les mêmes : aligner le meilleur XV tout au long du championnat pour engrenger le plus de points possibles. Et à la clé, de nombreux cadeaux sont à gagner !

World Rugby vient en aide au rugby à sept en vue des Jeux Olympiques

A un peu moins d'un an des Jeux Olympiques à Tokyo, World Rugby a communiqué, ce mardi, quelques mesures pour venir en aide au Circuit Sevens. Au delà d'un apport financier conséquent, l'instance a annoncé les modifications au niveau du calendrier pour la saison 2021.