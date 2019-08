Le groupe argentin connu, Bastareaud devrait s'attarder au LOU... Les 5 infos de ce lundi

Le groupe argentin dévoilé

Le groupe argentin est tombé, et de nombreuses surprise sont à noter. Facundo Isa et de Cordero sont les principaux absents de cette liste surprenante. Cette liste sera composée de 27 Jaguares. Urdapilleta, Sanchez et Matera seront les représentants du TOP 14 chez les Pumas.

Le pays de Galles numéro un

Le pays de Galles est passé ce lundi première nation mondiale. Le XV du Poireau passe devant les All Blacks et est désormais sur le toit du rugby mondial.

Bastareaud devrait prolonger à Lyon

Ce plaisant dans sa nouvelle équipe du Lou Mathieu Bastareaud devrait prolonger son aventure lyonnaise de deux saisons après son bail aux États Unis. Si il n'y a pas si longtemps l’avenir de l’ex toulonnais étaient indécis aujourd’hui il se précise.

Liste des 36 pour les Springboks

Le sélectionneur sud-africain a dévoilé sa pré-liste sans grande surprise pour le mondial. Kolisi, Kolbe et le Toulonnais Eben Etzebeth seront bien présents au Japon.

La date du Supersevens dévoilée

La fédération l'a officialisé, le premier tournoi de 7 en France se déroulera le 1er février 2020 dans la Paris Défense Arena. Les 14 clubs de Top 14, Monaco et une équipe invitée se disputeront le championnat.