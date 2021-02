La composition des Bleus, des prolongations et une triste nouvelle...

La composition des Bleus face à l'Italie

Pour son entrée dans le Tournoi des Six Nations, le XV de France affronte l'Italie ce samedi au Stadio Olimpico. Fabien Galthié et le staff de l'équipe de France ont dévoilé la composition pour ce match à venir. La charnière sera assurée par Antoine Dupont et Matthieu Jalibert en l'absence de Romain Ntamack. Brice Dulin est positionné à l'arrière et Damian Penaud est laissé sur le banc pour laisser place à Gabin Villière.

Maxime Salles prolonge à Montauban

Arrivé au club en 2017, l'ailier de 23 ans, Maxime Salles prolonge son contrat au sein de l'Union Sportive Montalbanaise. Avec un total de cinq essais depuis le début de la saison, il est le meilleur marqueur de l'équipe de Montauban. Passé par le Stade toulousain et le Sporting Club albigeois plus jeune, il fait désormais partie des éléments indispensables des Verts et Noirs. Maxime Salles pourrait jouer sa 43ème rencontre, ce vendredi, à Carcassonne, pour le match en retard de la 15ème journée.

Gauthier et Zupan à Grenoble jusqu'en 2023

Le FC Grenoble Rugby a prolongé le contrat de deux de ces jeunes joueurs jusqu'en 2023. Le demi de mêlée Florian Zupan est présent au club depuis 2017 chez les espoirs. Il a pu jouer trois matchs en Pro D2 cette saison. L'autre prolongation de contrat est celui du pilier Zack Gauthier. Lui aussi a joué trois matchs depuis le début de la saison. Il a été formé au RC Seyssins et a rejoint Grenoble en 2016. Les deux joueurs ont notamment été Champion de France Crabos en 2018 avec les "Rouge et Bleu".

Jean-Pierre Bastiat s'en est allé

L'ancien troisième ligne du XV de France et de l'US Dax Jean-Pierre Bastiat est décédé dans la nuit de mardi à mercredi à l'âge de 71 ans. Il était une des figures emblématiques du club des Landes et faisait partie des victorieux de l'emblématique Grand Chelem de 1977 avec les Bleus. Avec 32 sélections, ce numéro huit avait joué avec l'équipe de France entre 1969 et 1979.

Le foot chamboule la programmation du Top 14

Les matchs en retard du Top 14 ont subi quelques modifications dans leurs programmations. Le Clasico entre l'Olympique de Marseille et le Paris Saint-Germain, qui a lieu dimanche soir prochain sur Canal+ contraint certains matchs de Top 14 à changer d'horaires. Initialement prévu à 21h05, le Racing 92, actuel troisième du championnat, reçoit le Stade rochelais, deuxième. La rencontre se fera finalement plus tôt dans la journée, à 14h15. Le match Castres - Bayonne a alors lui aussi été décalé pour 18h sur la chaîne Canal+ Décalé, au lieu de 14h45 comme normalement prévu.