Les 31 All Blacks pour la Coupe du Monde, les explications de Brunel... les 5 infos de ce mercredi

Jacques Brunel face à la presse

Ce matin Jacques Brunel a fait sa traditionnelle conférence de presse d'avant match. Au lendemain de l'annonce du XV de France qui débutera face à l'Italie, le manager a d'abord tenu à s'excuser auprès des joueurs qui n'auront pas l'occasion de se montrer sur le rectangle vert alors que c'était une promesse. Les concernés étant Vincent Rattez et Anthony Belleau, qui ont participé à toute la préparation sans avoir eu leurs chances. Parmi les autres interrogations, la troisième ligne a évidemment été abordée.

"Louis Picamoles joue gros, comme Yacouba Camara et Wenceslas Lauret. Les joueurs qui était plutôt des remplaçants (Cros et Ollivon) ont prouvé qu'ils pouvaient postuler. À eux maintenant de se montrer." Enfin le sélectionneur a confirmé le statut de Guilhem Guirado malgré le fait qu'il prendra place sur le banc. "Guirado reste le leader de cette équipe et de ce groupe."

Les Blacks sans Franks ni Laumape !

Steve Hansen a dévoilé ce mercredi sa lite pour le prochain Mondial. Une liste qui ne comporte pas vraiment de surprise si l'on excepte les absences d'Owen Franks et de Ngani Laumape. Ce dernier a pourtant sorti de bonnes prestations lors de ses dernières apparition mais le sélectionneur lui a préféré Sonny Bill Williams. L'ancien toulonnais fera partie des joueurs à suivre au Japon.

Voici le groupe des Blacks :

Avants (17) : Dane Coles, Liam Coltman, Codie Taylor, Nepo Laulala, Joe Moody, Atu Moli, Angus Ta'avao, Ofa Tuungafasi, Scott Barrett, Brodie Retallick, Patrick Tuipulotu, Sam Whitelock, Sam Cane, Luke Jacobson, Kieran Read (capitaine), Ardie Savea, Matt Todd.

Arrières (14) : TJ Perenara, Aaron Smith, Brad Weber, Beauden Barrett, Richie Mo'unga, Ryan Crotty, Jack Goodhue, Anton Lienert-Brown, Sonny Bill Williams, Jordie Barrett, George Bridge, Rieko Ioane, Sevu Reece, Ben Smith.

Joey Carbery sera peut-être présent au Japon

Après sa blessure à la cheville contre l'Italie le 10 août dernier en test-match (29-10), les larmes de Joey Carbery, jeune ouvreur du Munster de 23 ans, laissait pressentir que s'en était fini de ses rêves de Coupe du monde. Et bien finalement peut-être pas ! En effet, son sélectionneur Joe Schmidt a donné des nouvelles rassurantes de la doublure de Jonathan Sexton : " Si tout se passe parfaitement, il pourrait entrer en jeu contre les Gallois. Et dans le pire des cas, je pense qu'il sera pleinement disponible pour le match contre l'Écosse ."

Trois changements pour l’Italie face aux Bleus

Vendredi soir, l'équipe d'Italie affronte la France au Stade de France pour le dernier match de préparation post Coupe du monde. Pour cette rencontre, le sélectionneur italien Conor O'Shea a réalisé trois changements dans son cinq de devant. Simoni Ferrari remplace Federicco Lovotti au poste de pilier gauche, l'autre pilier du pack Tiziano Pasquali laisse sa place à Marco Riccioni. Le dernier changement est au poste de seconde ligne, c'est l'expérimenté Alessandro Zanni 35 ans qui devance David Sisi relégué sur le banc. Rendez-vous vendredi 21 heures.

Gray ne veut pas du XV du chardon

Alors que le second ligne Sam Skinner est blessé et obligé de déclarer forfait pour le Japon, le sélectionneur Greg Townsend songe à appeler Richie Gray. Problème le champion de France toulousain aurait demandé à ne pas être appelé pour la simple et bonne raison qu'il serait devenu papa récemment, mais aussi, car il est de retour de blessure. L'entraîneur adjoint de l'Écosse, Danny Wilson, a déclaré : "c'est un choix que nous comprenons".