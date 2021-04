RUGBYRAMA : POLITIQUE DE CONFIDENTIALITÉ

Notre identité

Groupe La Dépêche du Midi, Société Anonyme à Conseil d’Administration, Immatriculée au RCS Toulouse 570 804 542 00365, ayant son siège social Avenue Jean Baylet – 31095 Toulouse ("Rugbyrama") ;

ET :

Eurosport SAS, Société par Actions Simplifiée, immatriculée au RCS de Nanterre sous le numéro 353 735 657, ayant son siège social au 3 rue Gaston et René Caudron, 92798 Issy les Moulineaux Cedex 9, France ('Eurosport').

Rugbyrama et Eurosport sont co-responsables du traitement de vos données personnelles traitées par le biais du site Internet www.rugbyrama.fr (le « Site ») et de l’application mobile « Rugbyrama » (l’ « Application ») (ensemble les « Services Rugbyrama »).

Rugbyrama et Eurosport sont conjointement désignés par « Nous » au sein de la présente Politique de Confidentialité.

Résumé

Nous nous engageons à protéger vos données personnelles et votre vie privée. Cette Politique de confidentialité vous présente le type de données personnelles que nous collectons par le biais de des Services Rugbyrama pour divers appareils et grâce à la fourniture de services de divertissement, contenu vidéo et numérique sur nos propres plateformes et plateformes de tiers, la façon dont nous utilisons ces informations, avec qui nous les partageons et comment nous les protégeons.

Veuillez lire attentivement les éléments suivants pour comprendre notre approche et nos pratiques à propos de vos données personnelles et la façon dont nous les traitons. En utilisant ou en vous inscrivant aux Services Rugbyrama, vous confirmez avoir lu et compris la présente politique de confidentialité dans son intégralité.

Nous respectons votre droit à la vie privée et nous ne demanderons ni ne collecterons pas plus d'informations que celles dont nous avons besoin pour vous fournir les services que vous demandez. Notre objectif global est de nous assurer que notre collecte et notre utilisation des informations personnelles sont appropriées à la fourniture de services et qu'elles sont conformes aux lois applicables en matière de protection des données.

Vous trouverez plus d’informations sur la façon dont nous le faisons dans chaque section de notre politique de confidentialité comme suit :

Délégués à la protection des données personnelles

Informations relevant de cette politique de confidentialité

Enfants

Informations que nous collectons à votre sujet

Comment utilisons-nous vos informations personnelles ?

Comment nous partageons vos informations personnelles et avec qui nous les partageons

Transferts internationaux

Cookies

Sécurité

La conservation des données

Vos droits

Sites tiers

Modification de cette politique de confidentialité

Plaintes, questions et suggestions

Délégués à la protection des données personnelles

Le délégué à la protection des données Rugbyrama peut être contacté à : dpo@ladepeche.fr

Le délégué à la protection des données Eurosport peut être contacté à : dpo@discovery.com

Informations concernées par cette Politique de confidentialité

Cette Politique de Confidentialité couvre toutes les informations personnelles collectées et utilisées par Rugbyrama et Eurosport. Quand nous faisons référence aux « Données personnelles » ou « informations personnelles », nous désignons des informations (isolées ou associées à d’autres informations que nous détenons) qui vous permettent de vous identifier en tant que personne (soit directement ou indirectement). Vos informations personnelles comprennent votre nom, date de naissance, adresse postale, adresse e-mail, adresse IP de votre ordinateur, numéro de téléphone, numéro de carte de paiement, contenus générés par l’utilisateur ou informations de connexion et informations techniques provenant des appareils que vous utilisez pour recevoir les Service Rugbyrama. Veuillez consulter « les informations que vous nous fournissez » et « les informations que nous collectons à votre sujet » pour plus d'informations sur les informations personnelles que nous collections en fonction de votre utilisation des Services Rugbyrama.

Enfants

Vous devez être âgé de 18 ans ou plus pour vous abonner aux Services Rugbyrama. Les Services Rugbyrama ne s'adressent pas aux enfants et nous ne collectons pas sciemment d'informations personnelles auprès des enfants.

Si vous êtes un enfant et que nous apprenons que nous avons obtenu par inadvertance des informations personnelles vous concernant, nous supprimerons ces informations dès que possible.

Veuillez contacter le délégué à la protection des données Rugbyrama ou Eurosport si vous savez que nous avons peut-être collecté par inadvertance des informations personnelles auprès d'un enfant.

Quelles sont les informations que nous collectons à votre sujet ?

Nous collectons des informations à votre sujet auprès de différentes sources.

Informations que vous nous fournissez

Lorsque vous accédez aux Services Rugbyrama par exemple lorsque vous :

créez un compte pour vous abonner aux Services Rugbyrama ;

vous abonnez à une newsletter ;

participez à un concours en ligne, ou

répondez à une enquête.

Nous collecterons alors vos informations personnelles.

Lorsque vous créez un compte pour utiliser les Services Rugbyrama, les informations personnelles que vous nous communiquez comprennent :

nom;

adresse e-mail;

mot de passe; et

langue.

Il est nécessaire que vous fournissiez ces informations personnelles pour pouvoir utiliser les Services Rugbyrama. Si vous ne pouvez fournir aucune de ces informations personnelles, nous ne serons pas en mesure de fournir les Services Rugbyrama qui requièrent un compte de votre part.

Lorsque vous vous inscrivez à une newsletter, nous collectons vos :

nom ; et

adresse e-mail.

Lorsque vous participez à un concours en ligne ou que vous répondez à un sondage, nous collectons les renseignements personnels collectés dans les formulaires en ligne.

Informations que nous collectons à votre sujet

Lorsque vous visitez les Services Rugbyrama, que vous utilisiez un compte sur un Service Rugbyrama ou non, nous pouvons utiliser des cookies et autres technologies pour collecter automatiquement les informations suivantes :

Informations techniques, notamment votre adresse IP, informations de connexion, type de navigateur et version, identifiant de l’appareil, localisation et fuseau horaire, types de plug-in du navigateur et versions, système d’exploitation et plateforme, temps de réponse de la page et erreurs de chargement ;

Informations sur votre visite, notamment les sites web que vous visitez avant et après le Site et les produits que vous avez visualisés ou recherchés ;

Durée des visites de certaines pages, information d’interaction avec la page (par exemple le défilement, les clics et les passages de souris) et les méthodes utilisées pour naviguer hors de la page.

Pour en savoir plus sur notre utilisation des cookies et savoir comment choisir les cookies qui seront utilisés, veuillez consulter notre Politique relative aux cookies.

Si vous ne fournissez pas de données personnelles

Lorsque la loi requiert que nous collections vos données personnelles, ou en vertu des termes d'un contrat que Rugbyrama a avec vous et que vous ne fournissez pas ces données sur demande, Rugbyrama pourrait ne pas être en mesure d'exécuter le contrat que Rugbyrama a ou essaye d’avoir avec vous (par exemple, pour vous fournir les Services Rugbyrama).

Comment utilisons-nous vos données personnelles ? Comment utilisons-nous vos données personnelles à ces fins ? Sur quelle base légale nous appuyons-nous pour traiter vos informations de cette façon ?

Nous pouvons utiliser vos données personnelles pour :

1. Créer et gérer votre compte.

Nous devons utiliser vos données personnelles (telles que votre adresse e-mail) pour configurer et gérer votre compte (par exemple en vous envoyant des rappels de mot de passe ou des notifications de modification des coordonnées de votre compte).

2. Vous contacter pour vous prévenir que vous avez remporté un prix quelconque dans le cadre de l’un de nos concours.

Nous avons besoin de vos coordonnées (telles que votre adresse e-mail ou adresse postale) pour vous informer que vous avez remporté ou non un prix après avoir participé à un concours Rugbyrama.

L'utilisation de vos informations personnelles de cette manière est nécessaire pour que Rugbyrama remplisse ses obligations contractuelles lorsque vous avez participé à un concours.

3. Traiter vos questions et vos demandes.

Nous devons utiliser vos données personnelles (telles que vos coordonnées) pour traiter vos questions et demandes, par exemple, si vous nous contacter pour une assistance sur les Services Rugbyrama, nous aurons besoin de traiter vos coordonnées et certaines informations sur votre compte.

4. Vous fournir des informations marketing sur les Services Rugbyrama (à condition que vous ayez accepté cet élément).

Nous devons utiliser vos données personnelles (telles que votre adresse e-mail ou autres coordonnées) pour vous envoyer des informations sur les contenus de Rugbyrama qui pourraient vous intéresser, ou vous proposer de participer à des concours ou à des enquêtes.

Nous devons utiliser vos coordonnées pour vous envoyer des précisions sur les contenus de Rugbyrama, les concours et les enquêtes qui pourraient vous intéresser.

Nous vous demandons votre accord avant de traiter vos données de cette manière.

5. Associer des informations que nous recevons et collectons (p.ex. en utilisant votre comportement de navigation et votre historique des achats) pour comprendre vos intérêts et vos préférences.

Nous pouvons associer des informations que nous recevons et collectons à votre sujet pour mieux comprendre vos intérêts et préférences afin de vous fournir une expérience sur mesure.

Il est dans notre intérêt légitime de regarder vos préférences que nous obtenons à partir de votre comportement de navigation et afin de personnaliser les Services Rugbyrama et la publicité qui vous est servie sur les Services Rugbyrama, afin de mieux répondre à vos besoins en tant qu’utilisateur, à condition que cela corresponde à vos choix marketing (veuillez-vous reporter à la section ci-dessous sur la prévention de l'utilisation de vos informations personnelles à des fins de marketing direct) et nous ne croyons pas que vos intérêts ou vos droits fondamentaux prévalent sur (ou surpassent) nos intérêts légitimes.

6. Respecter des exigences légales.

Nous devons parfois traiter vos données personnelles pour respecter des exigences légales auxquelles nous sommes soumis (par exemple des exigences de déclarations fiscales ou financières).

Nous avons besoin de traiter vos informations personnelles aux fins de respecter les exigences légales auxquelles nous sommes soumis.

7. Traiter vos données personnelles si ceci est nécessaire pour sécuriser les Services Rugbyrama.

Nous avons besoin de traiter vos informations personnelles pour sécuriser les Services Rugbyrama et les protéger contre des activités illégales ou frauduleuses, telles que les cyberattaques.

Il est dans notre intérêt légitime de surveiller la façon dont les Services Rugbyrama sont utilisés pour détecter et prévenir la fraude et autres délits et les utilisations abusives des Services Rugbyrama. Ceci nous permet de nous assurer que vous pouvez utiliser les Services Rugbyrama en toute sécurité et nous ne croyons pas que vos intérêts ou vos droits fondamentaux prévalent sur (ou surpassent) nos intérêts légitimes.

8. Mettre à jour et améliorer les Services Rugbyrama, y compris, mais sans s'y limiter, leur contenu, leurs fonctionnalités, leur programmation, leur technologie et les produits Rugbyrama.

Nous analysons votre consultation de vidéo, la lecture et les habitudes de visionnement générales et regroupons vos informations personnelles avec les informations personnelles d'autres utilisateurs afin de comprendre le nombre de vues, comme les profils d'audience et les meilleurs programmes ou contenus.

Il est dans notre intérêt légitime de traiter des informations personnelles afin de mettre à jour et d'améliorer les Services Rugbyrama et nous croyons que les avantages de ces informations l'emportent sur et ne portent pas indûment préjudice à vos droits et intérêts.

Qui peut utiliser vos données personnelles ?

Vos informations personnelles sont collectées lorsque vous vous abonnez aux Services Rugbyrama. Ces informations personnelles sont destinées à Rugbyrama et à Eurosport et sont partagées avec des tiers dans certaines circonstances.

Le Site contiendra, de temps à autre, des liens depuis et vers des sites web des réseaux partenaires de Rugbyrama, publicitaires et affiliés. Si vous suivez un lien vers l’un de ces sites, veuillez noter que ces sites web disposent de leur propre politique de confidentialité et que nous ne contrôlons pas la façon dont ils peuvent utiliser vos données personnelles. Vous devez lire les politiques de confidentialité de ces sites web de tiers avant de leur fournir toute donnée personnelle.

Nous partageons vos données personnelles avec les types de tiers suivants :

Famille de sociétés Rugbyrama et Eurosport

Nous partageons vos données personnelles avec nos groupes d’entreprises, notamment nos filiales et sociétés de holding, afin de vous fournir une assistance clientèle, comprendre vos préférences, vous envoyer des informations sur les produits et services qui pourraient vous intéresser (à condition que cela corresponde à vos choix marketing) et procéder à d’autres activités décrites dans cette Politique de confidentialité.

Les prestataires de services Rugbyrama

Nous utilisons d’autres entreprises, agents ou sous-traitants (« les Prestataires de services ») pour procéder à des services pour notre compte ou nous aider à vous fournir les Services Rugbyrama. Par exemple, nous engageons des Prestataires de services pour :

vous fournir des services de marketing, publicitaires, de communications, d’infrastructures et de TI (technologies de l’information),

personnaliser et optimiser notre service

fournir un service client

analyser et améliorer les données (notamment des données à propos des interactions des utilisateurs avec notre service) et

traiter et administrer les enquêtes auprès des consommateurs.

Dans le cadre de la prestation de ces services, ces Prestataires de services peuvent avoir accès à vos données personnelles. Néanmoins, nous ne fournissons à nos Prestataires de services que les informations qui leur sont nécessaires pour exécuter les services et ils sont uniquement autorisés à utiliser vos données personnelles conformément à nos instructions.

Tiers autorisés par la loi

Dans certaines circonstances, nous sommes amenés à divulguer ou à partager vos informations personnelles afin de respecter une obligation légale ou réglementaire (lorsque nous sommes tenus de divulguer des informations à la police ou à des autorités administratives ou judiciaires, par exemple).

Nous divulguons également vos informations personnelles à des tiers si la divulgation est autorisée sur le plan juridique et nécessaire pour protéger ou défendre nos droits, exécuter nos Conditions d’utilisation ou protéger vos droits ou ceux du public.

Tiers liés à des transferts d’activité

Nous pouvons avoir besoin de transférer vos informations personnelles à des tiers dans le cadre d’une réorganisation, restructuration, fusion, acquisition ou transfert d’actifs, à condition que la partie récipiendaire accepte de traiter vos informations personnelles dans le respect de cette Politique de confidentialité. Si nous sommes impliqués dans un tel transfert d'activités, vous serez averti par la suite par e-mail et/ou par une notification visible sur nos Sites de tout changement de propriété ou d'utilisation des informations personnelles ainsi que des choix que vous pourriez avoir concernant vos informations personnelles.

Nous ne vendons pas vos informations personnelles à des tiers.

Où stockons-nous vos informations personnelles ?

Les informations personnelles que nous collectons auprès de vous peuvent être transférées vers, et stockées dans une destination hors de l’Espace économique européen (« EEE »), (par exemple, aux États-Unis). Elles peuvent également être traitées par du personnel qui travaille hors de l’EEE pour nous ou pour l'un de nos Prestataires de services (comme nos sociétés du groupe basées aux États-Unis).

Veuillez noter que les pays situés en dehors de l'Espace économique européen n'offrent pas le même niveau de protection des données que dans l'Union européenne, bien que la collecte, le stockage et l'utilisation de vos données personnelles restent régis par la présente politique de confidentialité.

Lorsque vous transférez des informations personnelles en dehors de l'EEE, nous :

inclurons les clauses contractuelles sur la protection des données approuvées par la Commission européenne pour le transfert des informations personnelles hors de l'EEE dans nos contrats avec ces tiers (il s'agit des clauses approuvées en vertu de l'Article 46.2 du Règlement Général sur la Protection des Données (RGPD)) ; ou

(le cas échéant et où le tiers est basé aux États-Unis), nous assurerons qu'ils font partie du Privacy Shield qui exige qu'ils fournissent une protection similaire aux données personnelles partagées entre l'Europe et les États-Unis ; ou

nous assurerons que le pays dans lequel vos informations personnelles seront traitées a été jugé « adéquat » par la Commission européenne en vertu de l'article 45 du RGPD.

Vous pouvez trouver plus d'informations sur les règles relatives aux transferts de données hors de l'EEE, y compris les mécanismes sur lesquels nous nous appuyons, sur le site web de la Commission Européenne ici.

Vos droits

Vous êtes en droit :

d’accéder à l’une quelconque de vos informations personnelles que nous détenons à votre sujet ;

de mettre à jour l’une quelconque de vos informations personnelles qui est dépassée ou incorrecte ;

de restreindre la façon dont nous traitons vos informations personnelles ;

d’empêcher le traitement de vos informations personnelles à des fins de marketing direct ;

de fournir vos informations personnelles à un prestataire de services tiers ;

de vous fournir une copie de l’une quelconque des informations personnelles que nous détenons à votre sujet;

de vous opposer à l'utilisation de vos informations personnelles ; ou

de donner des instructions sur la gestion de vos renseignements personnels après votre décès.

Si vous souhaitez obtenir de plus amples informations à ce sujet ou si vous souhaitez exercer l’un de ces droits, veuillez contacter le délégué à la protection des données Rugbyrama ou Eurosport à tout moment. Nous considérerons toutes ces demandes et apporterons notre réponse dans un délai raisonnable (et, en tout cas, dans les délais requis par la loi applicable). Veuillez noter, toutefois, que certaines informations personnelles peuvent être exemptées de telles demandes dans certaines circonstances.

Si une exception s'applique, nous vous le ferons savoir en répondant à votre demande. Nous pouvons vous demander de nous fournir les informations nécessaires pour confirmer votre identité avant de répondre à toute demande que vous faites.

Vos droits d’accès aux informations que nous détenons à votre propos

Vous pouvez demander l’accès aux informations que nous détenons à votre propos en nous contactant aux coordonnées figurant ci-après. Vous pourrez disposer de vos informations dans un délai moyen de 30 jours, cependant, dans certaines circonstances, nous pouvons ne pas être en mesure de vous donner accès aux informations que nous détenons à votre propos (si un tel accès nuit de façon déraisonnable à la confidentialité d’une autre personne ou si cet accès menace gravement la vie, la santé ou la sécurité d’une autre personne, par exemple). Veuillez noter que nous pouvons facturer des frais administratifs de fourniture d’accès à vos informations dans certaines circonstances lorsque la loi en question le permet. Veuillez noter que si vous demandez une copie de vos données par tout moyen électronique (par exemple par e-mail), nous vous fournirons un exemplaire de vos informations au format électronique, sauf si vous nous demandez de procéder différemment.

Vos droits de correction, de mise à jour ou de suppression de vos informations

Si vous avez un compte chez nous, vous pouvez vous connecter à ce compte pour mettre à jour ou supprimer certaines de vos informations personnelles.

Si vous rencontrez des problèmes de mise à jour des informations sur votre compte ou si vous souhaitez mettre à jour ou faire supprimer vos informations, veuillez envoyer votre demande par e-mail à le délégué à la protection des données Rugbyrama ou Eurosport et nous ferons de notre mieux pour vous répondre le plus rapidement possible.

Lorsque la loi requiert que nous collections vos données personnelles, ou selon les termes d'un contrat que nous avons avec vous et que vous souhaitez supprimer vos informations personnelles, nous pourrions ne pas être en mesure d'exécuter le contrat que nous avons. Dans ce cas, nous pourrions devoir annuler un produit ou un service que vous avez avec nous, mais nous vous en informerons à ce moment-là.

Votre droit de nous interdire de traiter vos informations personnelles

Vous avez le droit de nous demander de cesser de traiter vos informations personnelles, même si ce traitement est nécessaire pour nos intérêts légitimes (si le traitement est nécessaire pour les objectifs commerciaux que nous poursuivons dans le cadre de nos activités, par exemple), notamment le profilage auquel nous procédons pour vous envoyer des offres personnalisées, des recommandations de produits ou des contenus similaires. Nous considérerons toutes ces demandes et fournirons notre réponse dans un délai raisonnable (et, en tout cas, dans les délais requis par la loi applicable). Veuillez noter, toutefois, que certaines informations personnelles peuvent être exemptées de telles demandes dans certaines circonstances.

Votre droit de nous empêcher de traiter vos informations personnelles à des fins de marketing direct

Vous avez également le droit de nous demander de cesser de traiter vos informations personnelles à des fins de marketing direct, notamment tout profilage que nous réalisons à des fins de marketing direct. Dans tous les cas, nous ne vous envoyons des communications marketing que si vous avez déjà accepté d’en recevoir, mais si vous changez d’avis, vous pouvez facilement vous désinscrire de nos communications marketing à tout moment en suivant les instructions figurant dans ces communications.

Vos droits de faire transférer vos informations personnelles à une autre entreprise

Si nous détenons des informations personnelles à votre sujet avec votre consentement ou pour procéder à tout contrat avec vous, vous avez également le droit de nous demander de vous fournir les informations personnelles que nous détenons à votre sujet sous un format structuré généralement utilisé et lisible par une machine, et, si cela est possible sur le plan technique, de transmettre ces informations personnelles à une autre entreprise.

Votre droit de nous fournir des instructions sur la gestion de vos informations personnelles après votre décès

Vous avez le droit de nous fournir des instructions sur la gestion (par exemple, la conservation, l'effacement et la divulgation) de vos données après votre décès. Vous pouvez modifier ou révoquer vos instructions à tout moment. Veuillez contacter le délégué à la protection des données Rugbyrama ou Eurosport pour nous fournir des instructions.

Déposer une réclamation

Vous avez le droit de déposer une réclamation auprès d’une autorité locale chargée de la protection des données dans l’Espace économique européen (EEE) si vous estimez que nous n’avons pas respecté les lois de protection des données en vigueur.

L’autorité locale de protection des données est différente en fonction du pays où vous vous trouvez.

Nous contacter

Si vous avez des questions ou des préoccupations sur la façon dont nous traitons vos données personnelles, si vous souhaitez nous demander de cesser de traiter vos informations personnelles ou souhaitez une copie des informations personnelles que nous détenons à votre sujet, ou pour exercer l’un des droits indiqués ci-dessus, veuillez contacter par email le délégué à la protection des données Rugbyrama ou Eurosport ou en écrivant à l’un des délégués à la protection des données (Rubyrama ou Eurosport) aux adresses suivantes :

Délégué à la protection des données Rugbyrama

Groupe La Dépêche du Midi

Avenue Jean Baylet

31095 Toulouse

France

ou

Délégué à la protection des données Eurosport

Eurosport SAS

3 rue Gaston et René Caudron

92798 Issy les Moulineaux Cedex 9

France

Dans vos courriers, veuillez indiquer votre adresse.

Combien de temps conservons-nous vos données personnelles ?

Vos données personnelles sont stockées par nos soins et par nos Prestataires de services uniquement dans la mesure nécessaire à la réalisation de nos obligations et uniquement pour la durée nécessaire à la réalisation des objectifs pour lesquels nous collectons vos informations, conformément aux lois de protection des données en vigueur. Lorsque nous n’avons plus besoin de vos informations, nous les supprimons de nos systèmes et les enregistrons et/ou prenons des mesures pour les anonymiser afin qu’elles ne permettent plus de vous identifier (sauf si nous devons conserver vos données pour respecter les obligations légales ou réglementaires auxquelles nous sommes soumis). Cela signifie que si vous ne disposez plus d'un droit réel et valide sur les Services Rugbyrama et que vous n'êtes pas connecté à notre service depuis 5 ans, nous prendrons des mesures pour supprimer ou anonymiser vos informations personnelles.

Nous ne conserverons pas vos données personnelles pour vous envoyer des courriers électroniques de marketing pendant plus de 3 ans après la fin de notre relation commerciale avec vous.

Comment conservons-nous vos données personnelles ?

Vos informations personnelles sont collectées via un serveur sécurisé. Le logiciel du serveur sécurisé crypte les informations fournies avant de nous les transmettre. En outre, nous avons mis en place des procédures de sécurité pour protéger le stockage et prévenir tout accès non autorisé à vos informations personnelles. Dans le cadre de nos mesures de sécurité, nous pouvons parfois vous demander de fournir une preuve de votre identité avant de vous divulguer des informations personnelles.

Modification de cette politique de protection des données personnelles

Nous mettons à jour cette Politique de protection des données personnelles de temps à autre suite à la modification des exigences légales, réglementaires ou opérationnelles. Nous vous prévenons de telles modifications (notamment de la date de leur entrée en vigueur).