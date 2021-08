Le WateRugby de retour du 10 au 12 septembre 2021

Le WateRugby Sud de France est de retour pour une troisième édition, à Toulouse, sur le quai de la Daurade. Du 10 au 12 septembre 2021, près de 32 équipes provenant des quatre coins de la France s'affronteront sur la barge flottante de 40x35m, une fois de plus positionnée sur la Garonne. En effet, bien que le WateRugby Sud de France soit un festival de rugby à toucher (les plaquages sont donc formellement interdits) qui se joue à cinq contre cinq, il a avant tout la particularité de se jouer sur l'eau. La ligne d'en-but étant située hors des limites de la plateforme, l'objectif est donc de plonger avec le ballon dans l'eau pour inscrire un essai. Une pratique spectaculaire, pour le moins...

Pour cette troisième édition, vingt équipes d’entreprises s'affronteront le vendredi 10 septembre. Le samedi et le dimanche se tiendra un tournoi mixte destiné au grand public. Il y aura également le tant attendu "tournoi des légendes".

De nombreux internationaux au rendez-vous

Depuis l'inauguration du festival en 2019, d'anciens internationaux se prêtent également au jeu du rugby aquatique et participent à un autre tournoi, le "EAU'LL STAR", avec pour match d'ouverture une rencontre entre femmes.

Cette année encore, quatre équipes seront constituées de légendes du rugby français et international. Sont attendus Vincent Clerc, Dimitri Yachvili , Émile Ntamack, Marc Lièvremont, Thierry Dusautoir, Fabien Pelous mais aussi le Néo-Zélandais Jérôme Kaino, le Samoan Census Johnston ou encore les britanniques John Beattie et Delon Armitage, entre autres.

A noter également la présence des anciens joueurs du Stade toulousain Frédéric Michalak, Yannick Bru et Xavier Garbajosa, champions de France en 2001. Par le biais de quelques chisteras et de sublimes plongeons, ils célébreront le titre de nouveau, 20 ans plus tard.

En septembre 2020, malgré un contexte sanitaire contraignant, plus de 5000 spectateurs étaient présents chaque jour sur le quai de la Daurade pour assister à ce spectacle « aquarugbystique » et à ce précieux moment de partage.