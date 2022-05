Le Toulouse Rugby Festival fera son grand retour les 10 et 11 juin prochains !

Pour vous inscrire, suivez ce lien : https://form.jotform.com/tlserugbyfestival/inscription-trf2022

Le Toulouse Rugby Festival est de retour ! Le vendredi 10 juin et le samedi 11 juin, vous aurez l’opportunité de taquiner la gonfle sur la mythique place du Capitole (Toulouse), qui se transformera pour l’occasion en terrain de rugby.

Organisé par la Mairie de Toulouse et Toulouse Métropole, le "TRF" sera entièrement gratuit et ouvert à toutes et tous ! Que vous soyez passionnés, amateurs ou tout simplement curieux, nous vous invitons donc à venir assister à cet événement festif avec, au programme, de nombreuses activités sur le rugby.

Vous aurez notamment l’opportunité de participer à des tournois de touch rugby (5 contre 5 à toucher), en vous inscrivant au préalable. Pour vivre au mieux l’expérience Toulouse Rugby Festival, plusieurs autres animations seront par ailleurs proposées : démonstrations et initiations au rugby fauteuil, expositions photos sur les capitaines des Coupes du monde, expositions de maillots emblématiques du rugby…

À noter qu'une émission TV avec la chaîne viàOccitanie se tiendra également lors de l’évènement.

De plus, vous pourrez compter sur la présence de plusieurs personnalités de la discipline, telles que Pauline Bourdon ou Imanol Harinordoquy, parrains du Toulouse Rugby Festival 2022.

Le Toulouse Rugby Festival est mis en place en partenariat avec la Société Générale, la Ligue Occitanie de rugby, le Comité départemental de rugby 31, Eau neuve ou encore Midi Olympique.