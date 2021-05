Le Top 14 toujours aussi indécis

Ce week-end se tenait la 25ème journée du Top 14, toujours décisive pour le maintien comme pour la course à la qualification. L'avant-dernier chapitre de la phase régulière a ainsi vu Lyon perdre tout espoir de terminer dans les six premiers. Le LOU de Pierre Mignoni s'est incliné sur le pelouse du Stade Français vendredi (46-27). Les Parisiens, comme les Toulonnais et les Castrais (vainqueurs respectivement de l'UBB et de Brive), ont fait le boulot pour conserver leurs chances de qualification en barrages. Surtout, ils reviennent presque à hauteur de Clermont, défait à Ernest-Wallon face à des Toulousains toujours premiers.

Ces derniers sont suivis de près par La Rochelle et le Racing, qui n'ont pas fait dans le détail contre Pau et Agen (victoires bonifiées). Enfin, l'Aviron Bayonnais a obtenu un précieux point à Montpellier dans le cadre de la lutte pour le maintien (23-19), même s'il est insuffisant pour s'assurer officiellement une place dans l'élite l'an prochain. Les Basques restent à portée de tir des Palois, mais gardent leur destin entre les mains.

L'USAP sans trembler, Biarritz crucifie Vannes

Perpignan a battu Oyonnax en demi-finale de Pro D2, devant son public, dans son antre d’Aimé-Giral. Quatre essais à zéro pour une victoire 27-15 qui qualifie les Catalans pour la finale, à Montpellier, samedi prochain. Ils y affronteront Biarritz, qui s’est arraché après la sirène pour aller chercher un succès sur la pelouse de Vannes grâce à un ultime essai de Gavin Stark (34-33).

Narbonne et Bourg-en-Bresse retrouvent la Pro D2

Narbonne et Bourg-en-Bresse valident leur ticket pour la Pro D2 et s’affronteront en finale de Nationale, samedi prochain, à Bourgoin. Les Bressans sont venus à bout d’Albi dans un match maitrisé où ils ont fait la différence en deuxième période (36-16). Deuxième à l’issue de la saison régulière, les Violets affronteront Narbonne, tombeurs de Nice au bout du suspense, dans un match sans essai (12-9).

L’arbitre Alexandre Ruiz futur entraîneur de Montpellier

L’arbitre international a donné son accord pour intégrer le staff du MHR pour les deux prochaines saisons. Il va donc mettre un terme à sa carrière dans l’arbitrage à 34 ans, pour devenir entraîneur de la défense héraultaise. Selon nos informations, Alexandre Ruiz sera entraîneur à plein temps.

Le directeur du rugby Philippe Saint-André a donc trouvé la dernière pièce du puzzle de son prochain staff. Olivier Azam (avants) et Jean-Baptiste Elissalde (mouvement général), seront secondés par le Néo-Zélandais Bruce Reihana (jeu au pied et skills) et l’actuel arbitre international Alexandre Ruiz (défense).

Les Reds débloquent le compteur australien en Super Rugby

Les Queensland Reds ont sauvé l'honneur du rugby australien en venant difficilement à bout des Waikato Chiefs 40-34 à Townsville au nord de l'État du Queensland. C'est la première victoire d'une franchise australienne dans ce tournoi depuis son coup d'envoi.