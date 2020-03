Le Racing 92 en mode patron, un match de Pro D2 reporté... Les 5 infos du week-end

Le vent aura eu raison du match Soyaux Angoulême-Nevers

Alors que ce dernier match de la 22e journée de Pro D2 devait débuter à 14 h 25, les instances ont décidé de l'annuler et de le reporter. Pour cause, les violentes raffales de vent qui soufflent actuellement en Charente. La date de report de la rencontre n'est pas encore connue.

Le Racing 92 étrille La Rochelle

Quelle performance du Racing 92, auteurs de 7 essais les joueurs de Laurent Travers ont tout simplement roulé sur les Charentais. Cette performance est d'autant plus significative que des joueurs comme Vakatawa, Le Roux, Chat ou Thomas n'ont pas pu y prendre part. Tous étant retenus par le XV de France.Grâce à ce précieux succès, les Ciel et Blanc montent sur le podium du Top 14. En face, les Rochelais n'auront pas la tâche facile pour relever la tête. Ils recevront le leader bordelais à Marcel Deflandre dans trois semaines.

France 7 terminent septième à Los Angeles

Après une phase de poules complexe, qui a vu terminé les Bleus à la 2e place à égalité avec les Argentins où ils se sont donc qualifiés à la différence de points. Les Tricolores sont tombés sur des Blacks meilleurs qu'eux (29-14). Ils ont de nouveau perdu face aux Américains (24-5) et ont fini le Tournoi à la 7e place avec 1 victoire, 1 nul et 3 défaites. Au classement général ils se font dépasser par les Fidjiens. Ils devront se reprendre dès la 6e étape au Canada.

Mesures de précautions prises par le XV de France contre le coronavirus

L’entraînement du XV de France ce dimanche à 17 heures est ouvert au public. La FFR attend entre 1000 et 2000 personnes dans les tribunes au CNR de Marcoussis.Toutefois afin de se conformer aux consignes de sécurité gouvernementales, il a été décidé d’annuler la séance d’autographes et de selfie prévue à l’issue de la séance. Il n’y aura pas de contact entre les joueurs et les supporters des Bleus.

Les "petites équipes" se rebiffent en Top 14

Quelle journée pour les équipes du bas du classement ! Brive, Pau et Bayonne sont sortis vainqueurs de leurs duels. Le Stade Français et Castres ont, quant à eux , été tout proche de l'exploit à Toulon et Bordeaux. La prochaine journée s'annonce palpitante puisque les 6 derniers du championnat s'affrontent. Gare aux vaincus...

Par Thibaud Gouazé