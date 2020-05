Le nouveau capitaine des Blacks désigné, l'entraînement reprend en NRL... Les 5 infos de ce mardi

Le nouveau capitaine des All Blacks désigné

Kieran Read désormais en retraite internationale, la Nouvelle-Zélande devait lui trouver un successeur dans le rôle de capitaine. C'est désormais chose faite et ce sera Sam Cane (28 ans, 68 sélections), troisième ligne des Chiefs pressenti depuis longtemps pour ce rôle. Il était en balance avec le deuxième ligne Sam Whitelock, qui s'est réengagé avec la fédération néo-zélandaise NZRU jusqu'au prochain Mondial en France (2023). C'est finalement Cane, plus jeune de quatre ans, qui a été préféré.

NRL : reprise de l'entraînement aujourd'hui

Le championnat treiziste australien devrait reprendre le 28 mai. Avec une saison légèrement allégée et les équipes rassemblées sur un seul lieu, en Nouvelle-Galles du sud. Les joueurs recommenceront à s'entraîner dès aujourd'hui. Le dernier obstacle concernait les salaires mais un accord a été trouvé pour une baisse de 20 % alors que la saison a été réduite de 25 à 20 matches. Elle avait été suspendue le 24 mars après deux journées sur décision du gouvernement australien dans le cadre de la pandémie de Covid-19.

Pour World Rugby, pas de match avant un vaccin

Suite à un rapport de ses experts médicaux, World Rugby indique que seule la découverte d’un vaccin efficace contre le coronavirus permettra selon elle une reprise des compétitions et le retour des supporters dans les stades. Par ailleurs, elle stipule que les championnats nationaux pourront reprendre une fois que les gouvernements autoriseront les rassemblements de plus de 250 personnes.

Laporte "étonné" du rejet d'un Pro D2 à 18 équipes

Bernard Laporte a réagi au refus des clubs de Pro D2 d'élargir leur championnat à dix-huit clubs pour la saison prochaine (et donc d'accepter la montée de deux clubs de F1 sans descente en contrepartie). Il n'a visiblement pas apprécié qu'une décision soit prise aussi rapidement. Il semble y voir une manœuvre sinon un coup fourré de la Ligue. "Nous avons fait des propositions concrètes et notamment la compensation à l’euro près, du manque à gagner de la redistribution des droits-télé à 18. Aussi, je m’étonne que ce vote intervienne avant que nous ayons pu constituer ce dossier objectif qui sera le fondement de la décision des Clubs et de nos institutions dans l’intérêt supérieur de notre Sport."

Annulation des tests d'automne : une catastrophe pour l'Angleterre ?

La RFU a révélé le coût d'une éventuelle annulation des tests de l'automne. Elle sera énorme, de l'ordre de 107 millions de livres et si ils devaient se jouer à huis-clos, la perte est estimée à 85 millions de livres. L'Angleterre était censée affronter la Nouvelle-Zélande, l'Argentine, les Tonga et l'Australie à Twickenham. "C'est un manque à gagner énorme et nous allons faire ce que nous pouvons pour le surmonter" a déclaré Bill Sweeney, directeur exécutif de la RFU.