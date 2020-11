Le groupe des Bleus connu, le rugby amateur totalement à l'arrêt... Voici les 5 infos de ce lundi

Le groupe des 28 pour les Fidji dévoilé

Le staff de l'équipe de France a décidé de s'appuyer sur de nombreux joueurs qui ont disputé les matchs contre le pays de Galles et l'Irlande pour préparer la rencontre face aux Fidji. Les principales surprises du groupe de 28 sont le Parisien Julien Delbouis, le Bordelais Cyril Cazeaux, le Racingman Teddy Baubigny, l'ailier de Toulon Gabin Villiere. Certains habitués des rassemblements ont par contre été écartés par le staff tricolore. Baptiste Serin ou Mathieu Jalibert ne font pas partie de cette liste et sont les grands absents de ce groupe. On rappelle que les Bleus vont affronter les Fidji le 15 novembre prochain à Vannes pour la compte de la première journée de l'Autumn Nations Cup.

Les clubs de Nationale contre une reprise de la compétition

Alors que la FFR avait déjà annoncé la suspension des compétitions amateurs à partir de la Fédérale 2 jusqu'à début janvier, quatre divisions conservaient un espoir de continuer à jouer. Pour deux d'entre elles, ce ne sera certainement pas le cas : la Fédérale 1 et la Nationale devraient à leur tour être suspendues jusqu'au 10 janvier. Pour la division Nationale, où figurent les quatorze clubs d'élite amateur, des dérogations auraient été possibles. Mais les clubs, consultés ce lundi par la FFR sur leur volonté de poursuite (ou non), se sont nettement exprimés contre une reprise des compétitions (10 voix sur 14) en invoquant un contexte devenu difficile à tenir (perte des revenus et difficultés d'utilisation des infrastructures d'entraînement et de match, notamment).

Les Français occupent désormais la quatrième place du classement IRB

Après son succès face à l'Irlande, le XV de France gagne une place au classement World Rugby et double d'un cheveu le XV du Trèfle. Sur la plus haute marche du podium, on retrouve les champions du monde sud-africains, bien qu'ils n'aient pas pris part au moindre match depuis leur sacre mondial. Enfin, Néo-Zélandais et Anglais complètent le podium.

Alldritt, Ntamack et Dupont en lice pour le titre de meilleur joueur du Tournoi

Six joueurs sont en lice pour le titre de meilleur joueur du Tournoi 2020. Le XV de France est bien représenté avec trois français nominés : Grégory Alldritt, Antoine Dupont et Romain Ntamack. Ils feront face aux Anglais Maro Itoje et Ben Youngs et à l'Irlandais CJ Stander. Les votes sont ouverts et le vainqueur succèdera au Gallois Alun Wyn Jones.

Radradra pourra jouer face aux Bleus

Alors qu'il était annoncé indisponible pour toute la période internationale, le fidjien Semi Radradra pourrait finalement tenir sa place et ce dès le match face au XV de France selon RMC Sport. Le centre star des joueurs du Pacifique devrait arriver mercredi à Limoges, où les Fidjiens sont actuellement en rassemblement.

Radradra était sorti sur blessure durant la finale de Challenge Cup entre son club, Bristol, et le RC Toulon. Une blessure aux ischio-jambiers qui, finalement, ne devrait pas priver l'ancienne vedette du Rugby à XIII de l'Autumn Nations Cup.