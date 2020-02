Le groupe des Bleues dévoilé, nouvelle prolongation pour l'ASM... Voici les 5 infos de ce vendredi

Beheregaray poursuit son aventure à Clermont

Le joueur de 23 ans, Yohan Beheregaray, s'est mis d'accord avec l'ASM pour prolonger son histoire avec le club jusqu'en 2022, alors qu'il arrivait en fin de contrat à l'issue de cette saison. Après avoir enregistré les signatures d'Adrien Pélissié et d'Étienne Fourcade, le club auvergnat est désormais au complet pour le poste de talonneur.

Aucun changement dans le groupe des Bleues contre l'Écosse

Annick Hayraud et son staff ont communiqué un groupe de 24 joueuses qui préparera le match en Écosse samedi prochain (20h45) à Glasgow. Aucun changement n'est à signaler avec la présence de la jeune Yllana Brosseau ou encore de Lenaïg Corson. La troisième ligne Romane Ménager est, quant à elle, toujours absente.

McMillan manager des Chiefs la saison prochaine

Les Chiefs de Waikato ont leur manager pour la saison prochaine. Il s'agit de Clayton McMillan. Ce dernier est l'actuel coach des Maoris, l'antichambre des All Blacks, mais aussi le directeur du rugby de Bay of Plenty, club engagé dans la Mitre 10 Cup et actuel tenant du titre.McMillan arrive en tant que coach par intérim, il remplacera Warren Gatland qui sera en charge des Lions Britanniques lors de leur tournée prévue en Afrique du Sud.

Tipuric poursuit l'aventure avec les Ospreys

Très belle opération pour les Ospreys avec la prolongation de leur capitaine Justin Tipuric. Le troisième ligne international gallois (30 ans, 75 sélections) a prolongé de trois ans avec la province de Swansea. Celui qui dispute actuellement le Tournoi des 6 Nations est un emblème du club avec ses 175 matchs et ses 30 essais. L'histoire entre Tipuric et les Ospreys dure depuis 10 ans.

Deux matchs des Sunwolves délocalisés en Australie

Alors que les Sunwolves devait enchaîner deux réceptions à Osaka et à Tokyo, respectivement contre les Brumbies et les Crusaders, les deux matchs ont été délocalisés en Australie en raison de l'épidemie de Coronavirus. Les Sunwolves sont en ce moment à Napier, où il affronteront les Hurricanes.Le match contre les Brumbies, prévu le dimanche 8 mars, se déroulera finalement le vendredi 6 mars à Wollongong, au sud de Sydney à 14h45 heure locale (4h45 heure française). Celui contre les Crusaders se déroulera à la date prévue, le samedi 14 mars, mais au Suncorp Stadium à Brisbane. Deux matchs d'enchaîneront dans ce stade car juste après, il y aura la rencontre entre les Reds et les Bulls.