Le format du National officialisé, deux Italiens arrêtent la sélection... Les 5 infos de ce mardi

National : le format de la compétition est officiel

C’était dans les tuyaux, c’est désormais officiel. Composé de quatorze clubs, le championnat National se disputera en 26 journées (13 journées aller-retour) qui s’étaleront entre les week-ends du 13 septembre et celui du 25 avril, avec à la clé deux montées en Pro D2 et deux descentes en Fédérale 1. Concernant le mode de qualification, il s’agira pratiquement d’un copier-coller de ce qui se pratique en Top 14, avec l’instauration de barrages entre les équipes classées de 3 à 6 (disputés sur le terrain des mieux classés), tandis que les deux premiers de la phase régulière seront directement qualifiés en demi-finales. Seule différence (de taille) avec le Top 14, ces demi-finales se disputeront non pas sur terrain neutre, mais en aller-retour.

Italie : Budd et Zanni arrêtent la sélection

Les joueurs du Benetton Trévise et de la Squadra Azzura Dean Budd (33 ans, 29 sélections) et Alessandro Zanni (36 ans, 116 sélections) ont annoncé ce mardi qu'ils mettaient fin à leur carrière internationale. Le premier nommé, deuxième ligne d'origine néo-zélandaise, n'avait rejoint la sélection transalpine qu'en 2017. Le second est une véritable légende de la sélection italienne, qui a participé à quatre Coupes du monde et 14 Tournois des 6 Nations entre 2006 et 2020.

Bayonne : du nouveau dans le staff

L'Aviron Bayonnais vient de signer deux de ses néo-retraités dans l'encadrement du club. Si le troisième ligne Antoine Battut (36 ans) intègre comme prévu le staff en tant que consultant pour la touche, l'historique pilier Aretz Iguiniz (37 ans), 15 saisons sous le maillot ciel et blanc, devient lui ambassadeur du club basque.

Verhaeghe a signé à Montpellier

Le deuxième ligne du Stade toulousain Florian Verhaghe (2,02 m, 108 kg), dont le départ était acté depuis plusieurs semaines, s'est officiellement engagée avec le MHR. Le joueur de 23 ans, formé à Montauban avant de rejoindre les Espoirs toulousains, s'est engagé pour trois saisons dans le club de Mohed Altrad. Cette saison, il a 15 feuilles de match toutes compétitions confondues, pour quatre titularisations.

Les poules de Fédérale 1 sont connues

Elles étaient attendues, les voilà officielles. Après la création du championnat National qui constituera la passerelle entre les mondes professionnels et amateurs, restaient pour composer le championnat de Fédérale 1 45 clubs à "redistribuer" entre quatre poules, trois de 11 et une de 12. Les voici, en attendant la décision du Tribunal Administratif du Sport qui pourrait permettre au Stade Nantais de retrouver une place au sein d’une des poules de 11 (probablement la poule 1).

Poule 1 (11 clubs)

Beauvais

Périgueux

Floirac

Marcq-en-Baroeul

Rennes

Bassin d’Arcachon

Trélissac

Langon

Niort

Limoges

Marmande

Poule 2 (11 clubs)

Mâcon

Villeurbanne

Bédarrides

Beaune

Nuits-Saint-Georges

Vienne

Chateaurenard

Drancy

Nîmes

Rumilly

Issoire

Poule 3 (11 clubs)

Lavaur

Castanet

Céret

FC Toac-Toec

Hyères

Graulhet

Mazamet

Pamiers

La Seyne

Berre

Saint-Sulpice-sur-Lèze

Poule 4 (12 clubs)