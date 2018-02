Un tour complet les sépare

360 sélections séparent le XV de France de celui du Trèfle

À elle seule la charnière irlandaise compte plus de la moitié des sélections de l'intégralité des titulaires des Bleus. Conor Murray et Jonathan Sexton comptabilisent 127 capes (59 pour le demi de mêlée, 68 pour l'ancien Racingman) quand on recense 246 sélections dans le XV de France.

Conor Murray (Irlande) - 5 novembre 2016Icon Sport

Face à cette charnière rodée aux joutes internationales, c'est un grand défi qui attend celle des Bleus composée de Maxime Machenaud et Matthieu Jalibert, seulement 31 sélections au compteur (uniquement pour le Racingman).

Matthieu Jalibert (France)Icon Sport

Imaginez que si l'on ajoute à la charnière irlandaise, le capitaine Rory Best et ses 106 matchs internationaux, on atteint quasiment le total des Bleus avec seulement trois joueurs cadres. Le joueur le plus capé du XV de France n'est autre que le capitaine, Guilhem Guirado, avec 56 sélections.

Guilhem Guirado (France)Icon Sport

Chez les Irlandais, on retrouve six joueurs à plus de 50 capes (Cian Healy 73, Rory Best 106, Conor Murray 59, Jonathan Sexton 68, Keith Earls 62, et Rob Kearney 78). Alors qui aura le dernier mot entre la jeunesse insouciante française ou de l'expérience irlandaise auront le dernier mot ?