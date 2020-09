Laporte sorti de garde à vu, Hooper reste capitaine... Les 5 infos de ce jeudi

Fin de garde à vue pour Laporte, Altrad et trois autres personnes

Le président de la Fédération française de rugby (FFR) Bernard Laporte, l'homme d'affaires Mohed Altrad, propriétaire du club de Montpellier, et trois autres personnes placées en garde à vue mardi à Paris sont ressortis libres mercredi soir après deux jours d'auditions, a-t-on appris auprès de leurs avocats. Il revient désormais au parquet national financier (PNF) de décider des suites à donner à cette enquête ouverte en 2017 pour examiner notamment les liens entre MM. Laporte et Altrad, propriétaire du Montpellier Hérault Rugby (MHR). Le PNF peut décider de poursuivre son enquête préliminaire, d'ouvrir une information judiciaire confiée à des juges d'instruction ou bien de mettre un terme aux investigations. Dans ce cas, il peut décider de classer le dossier ou de le renvoyer devant un tribunal. "L'enquête est voie d'achèvement, aucune décision n'a été prise à ce stade", a fait savoir le PNF dans la soirée.

Angleterre : la RFU tire le signal d'alarme

La Fédération anglaise a fait part en ce début de semaine de son inquiétude alors que le gouvernement a dit stop au processus de retour du public dans les stades. Certains événements pilotes, avec une jauge limitée à 1000 personnes, avaient été organisés récemment mais l'augmentation du nombre de cas de Coronavirus a poussé les autorités à revenir en arrière. Le directeur exécutif Bill Sweeney de la RFU n'a pas caché son angoisse dans un communiqué : "Sans public cet automne, nous subirions une réduction de 122 millions de livres (soit 132 millions d'euros, N.D.L.R.) de revenus qui entraînerait des pertes de 46 millions de livres (50 millions d'euros). S'il n'y a pas de public durant le Tournoi, nous irions jusqu'à 60 millions de pertes (65 millions d'euros). Ce qui nous empêcherait d'investir dans des domaines comme le rugby féminin ou le rugby amateur." La RFU réclame donc des aides gouvernementales. "Nous ne pouvons faire autrement", juge Sweeney.

Australie : Hooper confirmé comme capitaine

Alors qu'il a décidé de ne plus être capitaine de la province australienne des Waratahs, lui qui s'est engagé avec les Toyota Verblitz pour vivre une expérience dans le championnat japonais, le troisième ligne Michael Hooper (28 ans ; 99 sélections) a bien été conforté comme capitaine des Wallabies par son sélectionneur Dave Rennie. Rennie a d'ailleurs évoqué "une décision évidente" pour celui qui porte cette responsabilité depuis 2014. Capitaine à déjà reprises en sélection, Hooper devrait rapidement se rapprocher du record détenu par le légendaire demi de mêlée George Gregan (59 capitanats).

Ducuing trois ans de plus

Ce mercredi, l'Union Bordeaux-Bègles a officialisé la prolongation de contrat de son arrière international Nans Ducuing (28 ans ; 4 sélections). Ce dernier, arrivé au sein du club girondin en s'est engagé en 2015 en provenance de Perpignan, s'est engagé pour trois saisons supplémentaires, jusqu'en 2024. Connu pour son humour, Ducuing a participé à mettre en scène cette signature puisque, pour l'occasion, il a posé déguisé en... mariée, aux côtés de son président Laurent Marti. Le tout étant accompagné du texte suivant : "Unis pour trois ans de plus"

Rouet prolonge pour deux saisons supplémentaires

Le demi de mêlée Guillaume Rouet vient de prolonger son contrat pour deux saisons supplémentaires avec Bayonne. À 32 ans, Rouet est l'homme d'un seul club et prouve une fois de plus son attachement à l'Aviron. Une prolongation bienvenue pour le joueur : " Cette aventure a commencé il y a maintenant 20 ans. Je suis très honnoré de défendre les couleurs ciel et blanche pour 2 saisons supplémentaires". Le manager de l'Aviron Bayonnais se félicite aussi de cette prolongation : "Guillaume est un enfant de l'Aviron Bayonnais. C'est un joueur du territoire de qualité, un meneur avec une énorme force de caractère. C'est important pour nous qu'il reste à l'Aviron Bayonnais et qu'il reste le joueur d'un seul club. C'est aussi un guide pour notre jeune demi-de-mêlée Hugo Zabalza".