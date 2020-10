Laporte révèle sa feuille de route qui passe par les Bleus et la discussion directe avec les clubs

Après le temps de la campagne, vient celui de la mise en place de la politique. Dans l’entretien que Bernard Laporte a accordé au Midi Olympique, 24 heures après sa réélection, le président livre les premiers éléments de la politique de son second mandat.

Si son propos se veut rassembleur, "je vais tendre la main à tous les clubs, qu’ils aient ou pas voté pour moi. J’irai voir tout le monde", il n’oublie pas non plus de prévenir ceux qu’il considère comme ses adversaires. "Il faut dire les choses comme elles sont : la véritable division c’est avec la LNR, pas avec les clubs qu’ils soient pros ou amateurs. C’est aussi simple que ça".

Alors pour les dossiers brûlants et urgents qu’il va trouver dès ce lundi sur son bureau, il compte faire à sa méthode. "Tout d’abord, je ne dérogerai pas à la règle qui fait de l’équipe de France la priorité. Il faut que l’on trouve un accord franco-français au plus vite mais comment voulez-vous que je collabore avec des gens qui ont fait campagne contre moi ? Ce n’est pas possible. Nous devons avoir une discussion franche, et nous l’aurons. Mais ce sera avec les clubs professionnels, directement. Ce n’est pas parce qu’à la Ligue, il y a deux ou trois personnes qui ont cherché à me nuire que je ne peux pas travailler avec le monde pro.

Un Didier Lacroix, un Thomas Lombard ou encore un Yann Roubert, sans compter bien sûr Jean-François Fonteneau ou encore François Rivière, avec eux on peut discuter, et ce même si l’on n’est pas d’accord sur tout. On va se mettre autour de la table avec les clubs. Ma porte reste grande ouverte et on va travailler ensemble. Mais quand certains nous mettent sans arrêt au tribunal, nous invectivent, au bout d’un moment il faut prendre ses responsabilités", dit-il à Midi Olympique ce lundi.

LNR et FFR doivent se retrouver ce lundi à 11 heures devant le conseil d'État à l’initiative de la Ligue, suite au refus de la proposition fédérale de limiter à cinq feuilles de match par joueur pour la série de rencontres que doit jouer le XV de France à partir du 24 octobre.

Par ailleurs, les deux instances doivent trouver un accord cette semaine, si possible avant mercredi, jour où le sélectionneur Fabien Galthié doit annoncer le groupe de joueurs (31 ou 42) sélectionnés pour la séquence internationale.

Une chose semble certaine, cela devrait être pour six confrontations, selon le message présidentiel. "Si je tiens à ces six matchs, ce n’est pas pour leur mettre des bâtons dans les roues mais pour obtenir trois matchs à domicile et des recettes. Pas de billetterie mais des droits TV notamment…”

Des recettes pour financer notamment sa politique de redistribution envers les clubs amateurs.