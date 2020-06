Laporte devrait être réélu, Poirot arrête sa carrière internationale.. Les 5 infos de ce dimanche ☕

Laporte pourrait être réélu à la tête de la FFR

Selon la consultation d'un grand nombre de clubs par Midi Olympique, l'actuel président de la FFR Bernard Laporte devrait être réélu à la tête de la fédération française de rugby. 40,6 % des voix seraient de son côté, contre 28,5 % pour son opposant Florian Grill.

Poirot met un terme à sa carrière internationale

Le pilier gauche de l'UBB, Jefferson Poirot stoppe sa carrière internationale. Une décision particulière, car il est seulement âgé de 27 ans. L'international français (36 sélections) a raconté à nos confrères de l'Equipe qu'il n'avait plus la motivation à 100 % pour jouer avec les Bleus . "Je me suis toujours promis de venir en équipe de France à 100 % de ne pas mentir. Les Bleus, c'est le Graal. Je ne veux pas y aller juste pour prendre ma cape et ma prime".

Le planning des matchs amicaux voit le jour

Rugbyrama a compilé l'ensemble des matchs amicaux de Top 14. La plupart d'entre eux seront joués à partir de la dernière semaine du mois d'août. Autre information, la plupart des clubs vont retrouver les terrains d'entraînement rapidement.

Tom Taylor ne jouera plus pour la Section Paloise

Le demi d'ouverture de la Section Paloise ne jouera plus pour ce club. La Section a annoncé via un communiqué que le Néo-Zélandais n'avait pas respecté les règle de confinement et était parti sans avoir annoncé la moindre information à son club.

Biarritz signe un centre de La Rochelle

Brieuc Plessis-Couillaud signe à Biarritz. Le BO ne s'arrête plus, depuis le début du recrutement le club enchaîne les bons coups. Aujourd'hui, c'est autour du centre rochelais de s'engager en faveur du club basque.