Lakafia forfait pour le TQO, Toulon officialise 10 recrues... Ce qu'il ne fallait pas louper

Lakafia forfait pour le TQO de Monaco

Coup dur pour l'équipe de France à VII : les Bleus ne pourront pas compter sur Pierre-Gilles Lakafia lors du tournoi de repêchage olympique de Monaco, samedi et dimanche. Le joueur, victime d'une lésion musculaire lors de la préparation de l'échéance, a quitté le groupe tricolore ce lundi, comme l'a annoncé Jérôme Daret, le sélectionneur national, lors d'un point presse.

Toulon a officialisé 10 recrues

Patrice Collazo a présenté ce lundi les différents mouvements au sein de l'effectif toulonnais. Dans les grandes lignes, le Seynois a expliqué qu'il comptait penser différemment son groupe, en comptant sur "un socle de joueurs dédiés exclusivement au club" , afin de permettre aux internationaux d'être considérés comme "une plus-value pour l'équipe quand ils seront là". Pour ce faire, le club Rouge et Noir a officialisé dix arrivées : Kieran Brookes (pilier droit, 3 saisons), Quinn Roux (deuxième ligne, 2 saisons), Adrien Warion (deuxième ligne, 3 saisons), Lopeti Timani (deuxième ou troisième ligne, une saison plus une en option), Cornell Du Preez (troisième ligne, 3 saisons), Julien Blanc (demi de mêlée, 3 saisons), Jules Danglot (demi de mêlée, 3 saisons), Mathieu Smaïli (ouvreur, retour de prêt), Jiuta Wainigolo (ailier, 3 saisons) et Thomas Salles (arrière, 2 saisons).

Montpellier annonce l'arrivée prochaine de Marco Tauleigne

Montpellier a officialisé l'arrivée du troisième ligne bordelais Marco Tauleigne (27 ans, 1,91m et 118 kg) pour les trois prochaines saisons. L'international rejoint l'Hérault après 8 ans passé à l'UBB. ''Je suis très heureux et excité de pouvoir débuter mon aventure dans le projet ambitieux du MHR. J’arrive avec beaucoup de motivation et de détermination, avec des objectifs personnels mais surtout collectifs. J’ai aussi hâte de découvrir le club et les personnes qui le composent '' a déclaré Marco Tauleigne pour son arrivée au MHR.

23 000 billets remboursés par la LNR, pour les demi-finales

Alors que 25 000 places avaient été vendues, seules 1000 par match ont finalement été allouées à leurs détenteurs actuels. La Ligue Nationale de Rugby avait mis en vente, très en amont, les billets pour les deux demi-finales de Top 14 qui se disputeront lors du week-end à venir. Les duels entre La Rochelle et le Racing 92, puis entre Toulouse et Bordeaux-Bègles, se disputeront devant 5000 personnes dans les gradins du stade Pierre-Mauroy, soit la limitation officielle actuellement. La LNR a donc dû réagir dans l’urgence. 23 000 billets ont été remboursés, comme cela a été indiqué en fin de semaine. Ainsi, la Ligue a choisi de laisser 1000 billets par demi-finale à leurs détenteurs actuels, selon l’ordre chronologique d’achat, tout en tenant compte des différentes catégories de prix. Pourquoi ce chiffre en fait ? Parce que les 4000 autres tickets par match ont été alloués aux deux clubs concernés. Ces places sont ensuite distribués aux supporters, dirigeants et partenaires économiques ou institutionnels.

Volavola de retour au Racing la saison prochaine

À l’été 2020, le staff du Racing 92 a prêté Ben Volavola à l’Usap. L’ouvreur fidjien s’est fondu dans le collectif catalan et fut même l’un des grands artisans du titre de champion de Pro D2. Si les dirigeants perpignanais auraient souhaité conserver Volavola dans leur effectif, il n’en sera rien. Ben Volavola (30 ans, 36 sélections), sera de retour au centre d’entraînement du Plessis-Robinson (Hauts-de-Seine) à partir de la fin juillet.