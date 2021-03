La pépite de Pro D2 - Tarrit (Nevers) : "Le premier objectif c'est la qualification"

C'est à l'âge de 5 ans que l'Auvergnat a commencé le rugby au RC Belleville. Passé par l'US Tours une année, il arrive finalement à Nevers en 2016. Deux ans plus tard il débute sa carrière avec les pros. Auteur de trois essais depuis le début de la saison, le talonneur de 22 ans s'est illustré à plusieurs reprises, ce qui lui a permis de se faire une place solide dans l'effectif de Xavier Pemeja.

Pour Janick Tarrit, le rugby c'est une histoire de famille, des copains et une bonne dose de combat. Cette saison, la qualification fait partie de ses objectifs : " Cette année avec Nevers, le premier objectif c'est la qualification. J'aimerais jouer les qualifications, les matchs intéressants et pourquoi pas aller voir ce qu'il se fait plus haut. Bien sûr avant de penser au Top 14, il faut commencer par être bon en Pro D2 ". Le jeune joueur garde la tête sur les épaules et partage son temps entre le rugby et ses études d'ingénieur. Son objectif est clair : obtenir son diplôme cette année pour assurer " l'après rugby " et pouvoir se consacrer à 100 % dans le sport pour s'améliorer et espérer jouer à plus haut niveau : " Il n'y a pas un club de Top 14 en particulier qui me fait rêver mais jouer dans un club du top 6 qui a de l'ambition c'est quelque chose que j'aimerais oui ! ".

Au cours de cette saison, il trouve le parfait équilibre entre ses études et le rugby, ce qui lui permet de gagner du temps de jeu et de livrer de belles performances sur le terrain : " Je suis content parce que j'ai progressé par rapport à l'année dernière. Il y a des matchs qui m'ont fait grandir et qui m'ont permis de me remettre en question, comme le match contre Colomiers par exemple. Je me sens bien donc j'essaie de ne pas me mettre la pression ". Plus à l'aise en conquête et sur le lancer en touche, il ne lui manque plus qu'à travailler sa condition physique : " J'ai quand même vite le capot ouvert (sourire) ".

Rugbyman et étudiant

Entreprendre à la fois des études d'ingénieur et une carrière de rugbyman professionnel ce n'est pas toujours facile mais Janick Tarrit s'en est sorti : " Le plus dur c'était ma première année en prépa, j'avais 42 heures de cours par semaine, plus les entraînements et il fallait que je bosse en rentrant le soir. Ce n'était vraiment pas évident et en plus j'étais nul au rugby ". Une double casquette qui lui a donc demandé beaucoup d'organisation : " J'ai eu de la chance car le club m'a beaucoup aidé. Ils ont été très à l'écoute et c'est ce qui m'a permis de réussir ".

Actuellement en stage en Italie, le talonneur alterne entre les entraînements à Nevers et les allers-retours pour le travail, un rythme soutenu qui ne l'empêche pas de penser rugby.

Janick Tarrit, NeversIcon Sport

Objectif top 6

Après une période compliquée pour Nevers, la dernière victoire contre Montauban a fait du bien au moral : " On s'est remis un peu en confiance ce week-end, ce n'est pas compliqué maintenant l'objectif c'est de remonter dans le top 6. Pour ça il faut aller chercher les points à l'extérieur ". Pour gagner à Biarritz il faudra tout de même s'accrocher et Janick Tarrit en est conscient : " Il faut y aller avec de l'ambition sans non plus les prendre de haut. L'année dernière on a gagné là-bas et je pense qu'ils s'en souviennent, ça va être un match qui va taper ! Il va falloir qu'on s'y file ".

Par Manon Moreau