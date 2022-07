La nouvelle convention FFR/LNR, Tom Curry forfait avec l'Angleterre....les cinq infos de ce lundi !

Ce mercredi à la Rochelle, la Ligue Nationale de rugby (LNR) tiendra son Assemblée générale dans la perspective d'établir une convention avec la Fédération Française de rugby. Cette nouvelle convention devrait être révélée dans les prochains jours selon le président de la LNR René Bouscatel qui s'est exprimé dans les colonnes de Midi Olympique : "Chacun s’est engagé dans les discussions de manière constructive et le projet a été voté à l’unanimité dans les deux institutions. C’est remarquable et cela présage de bonnes choses."

Sorti sur commotion cérébrale lors du premier test match entre les Wallabies et le XV de la Rose, le 3ème ligne anglais Tom Curry sera absent pour les deux dernières rencontres en Australie, les 9 et 16 juillet.

Les critiques pleuvent sur le sélectionneur de l'Angleterre Eddie Jones depuis la défaite de ses joueurs contre l'Australie, la première depuis 2015. "Eddie ne choisit tout simplement pas la bonne équipe pour pratiquer le jeu qui permet de gagner au plus haut niveau. Le jeu a continué à avancer mais pas lui", souligne notamment l'ancien sélectionneur anglais Clive Woodward.

L'équipe de France U20 défie l'Afrique du Sud ce mardi soir à 17h. Le staff a communiqué le quinze de départ tricolore pour faire face aux Baby Boks. Quelques changements sont à noter par rapport à l’équipe qui a défié l'Angleterre et s’est inclinée jeudi dernier. La première ligne est identique à celle qui avait débuté la compétition face à l'Irlande. Connor Sa et Eliott Yemsi retrouvent une place de titulaire tandis que Thomas Moukoro conserve le numéro un. Mais du côté des trois-quarts, Léo Barré portera le numéro dix et sera associé à Baptiste Jauneau à la charnière. Émilien Gailleton sera une nouvelle fois capitaine.

Le Leinster a annoncé ce lundi la retraite de Devin Toner. Formé au Leinster il est devenu professionnel en 2006 et part aujourd'hui à la retraite en étant le joueur avec le plus de rencontres disputées sous le maillot bleu. Il compte 70 sélections avec l'Irlande.