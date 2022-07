La nouvelle convention FFR/LNR dévoilée mercredi

La Ligue Nationale de rugby (LNR) tient son assemblée générale ce mercredi à La Rochelle. Avant cet événement, son président René Bouscatel a fait le bilan de son début de mandat et de sa première saison pleine à la tête de la Ligue dans les colonnes de Midi Olympique. S’il revient longuement sur le nouveau mode de fonctionnement de la LNR, ancré sur un modèle plus participatif, l’ancien président du Stade toulousain révèle notamment que la nouvelle convention FFR/LNR devrait être révélée dans les prochains jours.

Elle vient symboliser la nouvelle entente entre les deux institutions selon lui : "Je ne sais pas si c’est dû à ça mais nous avons vu la réussite sportive avec ce grand chelem magnifique. Il doit beaucoup, me semble-t-il, au travail réalisé en amont par mes prédécesseurs autour de la politique des « Jiff » et que nous continuons à faire évoluer avec 17 joueurs issus des filières de formation présents à chaque match. Sans parler du salary cap ! […] Ce sont des mesures importantes, déterminantes mêmes. Autant que le dialogue positif établi avec les dirigeants de la fédération qui va se concrétiser autour de la nouvelle convention FFR/LNR que nous officialiserons dans les jours à venir. Chacun s’est engagé dans les discussions de manière constructive et le projet a été voté à l’unanimité dans les deux institutions. C’est remarquable et cela présage de bonnes choses."

Bernard Laporte, son homologue de la FFR, s’en est aussi félicité dans les colonnes de Midi Olympique : « C’est très important. Cela grave dans le marbre le fonctionnement de notre XV de France, qui reste la locomotive de ce sport et qui génère 80 % des recettes de la Fédération. Le sélectionneur va pouvoir continuer à travailler à quarante-deux joueurs. Merci à l’effort réalisé par les clubs professionnels ! » La mise à disposition des internationaux va donc rester inchangée avec 42 joueurs présents au CNR de Linas-Marcoussis jusqu’au mercredi soir pendant les périodes de compétitions, avant de conserver 28 joueurs jusqu’au match.